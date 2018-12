2019 le va aduce românilor aproximativ 15 ZILE LIBERE acordate prin lege

17:20

Dacian Cioloș a anunțat înființarea partidului Partidul Libertății Unității și Solidarității (PLUS). Fostul premier susține că el și colegii lui din platforma România Împreună au recurs la această soluție deoarece înființarea partidului România Împreună tergiversează în instanță și astfel riscau să nu poate candida la alegeri europarlamentare de anul viitor. „Au trecut opt luni de când noi ne organizăm pe teren și acest dosar trenează în justiție. Am realizat că sunt oameni care nu doresc ca noi să avem acest vehicul și care încearcă să împiedice înregistrarea partidului. Am concluzionat deja de prin septembrie că riscăm să ajungem în martie, aprilie, mai și să nu fim în măsură să candidăm la următoarele alegeri, care vor avea loc la sfârșitul lunii mai. În septembrie am decis să ne gândim la o alternativă. Colegi de-ai noștri, oameni anonimi, au depus cerere de înregistrare a unui partid. Acest partid este înscris în Registrul partidelor. Azi avem partidul nostru politic. E vorba de Partidul Libertății, Unității și Solidarității. Pe scurt, PLUS. Vrem să construim o Românie care să fie pe plus. Vom cere retragerea dosarului România Împreună și ne vom înscrie în PLUS. Acesta va fi partidul cu care vom merge mai departe!”, a declarat Cioloș. mai multe, pe Biziday.ro.