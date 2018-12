Cât a ajuns să coste 1 litru de benzină și motorină în România! Surpriză duminică dimineață

16:00

Ionel Dănciulescu s-a arătat încrezător în victorie în meicul cu Universitatea Craiova, meci la care va sta pe bancă alături de antrenorul Mircea Rednic. Team managerul „câinilor" s-a arătat convins că Dinamo va reveni în top, unde îi este locul. „Mă doare enorm când se spune că Dinamo va retrograda, sunt sigur că vom redresa […]