Incendii produse la locuinţe şi imobile în 2018 (cronologie)

00:30

Lungmetrajul polonez "Cold War", regizat de Pawel Pawlikowski, a fost marele învingător la gala premiilor Academiei de Film Europene (EFA) 2018, organizată sâmbătă seară în oraşul spaniol Sevilia, unde această producţie a câştigat cinci trofee, relatează variety.com.Filmul "Cold War", turnat în alb negru, prezintă povestea pasională de iubire dintre un muzician şi o cântăreaţă care au temperamente diferite şi provin din medii diferite. Deşi par nepotriviţi şi iubirea lor imposibilă, ei sunt condamnaţi totuşi să fie împreună. Acţiunea este plasată în perioada Războiului Rece din anii 1950, în Polonia, Germania, Iugoslavia şi Franţa.Pelicula poloneză s-a impus la categoriile "cel mai bun film", "cel mai bun regizor" (Pawel Pawlikowski), "cel mai bun scenariu" (Pawel Pawkikowski), "cea mai bună actriţă" (Joanna Kulig) şi "cel mai bun editor de film" (Jaroslaw Kaminski).Marcello Fonte, protagonistul peliculei "Dogman", regizată de Matteo Garrone, s-a impus la categoria "cel mai bun actor"."Dogman" şi "Cold War" s-au numărat printre peliculele care au primit cele mai multe nominalizări la premiile EFA 2018, alături de "Happy as Lazzaro", de Alice Rohrwacher, "Girl", de Lukas Dhont, şi "Border", de Ali Abbasi - toate aceste filme având premierele mondiale la ediţia din acest an a Festivalului de la Cannes.Satira politică "The Death of Stalin", regizată de Armando Iannucci, a fost desemnată cea mai bună comedie europeană. Adaptat pe baza unui roman grafic scris de Fabien Nury şi Thierry Robin, acest film prezintă într-o manieră comică modul în care moartea bruscă a lui Iosif Stalin, decedat în urma unui accident vascular cerebral în 1953, aruncă fosta U.R.S.S. într-un veritabil haos şi inspiră o luptă nebunească pentru putere în rândul principalilor săi adversari politici."E un gest foarte curajos din partea voastră. Acest film a fost interzis în Rusia", a declarat regizorul Armando Iannucci în momentul acceptării premiului. Apoi, cineastul britanic a adăugat că iubeşte Europa şi a făcut o glumă despre Brexit."Girl", propunerea Belgiei pentru o nominalizare la Oscarul pentru film străin şi recompensat cu patru trofee la Cannes 2018, a câştigat premiul European Discovery. "Another Day of Life", de Damian Nenow şi Raul de la Fuente, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj de animaţie.Premiul publicului la gala EFA 2018 a fost atribuit lungmetrajului "Call Me By Your Name", regizat de Luca Guadagnino.Organizatorii şi publicul prezent la gala EFA 2017 i-au adus un tribut special cineastului ucrainean Oleg Sentsov, un opozant al fostului guvern pro-rus din Ucraina, care se află de mai mulţi ani într-o închisoare din Rusia pentru acuzaţia de terorism, dar şi regizorului rus Kirill Serebrennikov, care a fost plasat în arest la domiciliu şi urmează să fie judecat.Regizorul franco-elen Costa-Gavras a primit un premiu EFA onorific, ce i-a fost înmânat de cineastul Wim Wenders, preşedintele Academiei de Film Europene.Actriţa spaniolă Carmen Maura a fost recompensată cu un premiu EFA pentru întreaga carieră. Carmen Maura, a cărei carieră se întinde pe durata a şase decenii, este persoana care l-a convins pe Pedro Almodovar să filmeze primul său lungmetraj, "Pepi, Luci, Bom and a Whole Lot of Other Girls". Carmen Maura a jucat în aproape toate filmele din prima parte a carierei lui Pedro Almodovar, inclusiv în pelicula nominalizată la Oscar "Women on the Verge of a Nervous Breakdown".Ralph Fiennes a primit premiul EFA pentru excelenţă europeană în cinematografia mondială.Alături de Wim Wenders, premiile EFA din acest an au fost înmânate de Rossy de Palma, Ashraf Barhom, Amira Casar, Anamaria Marinca, Ivan Shvedoff, Victoria Abril şi Tom Wlaschiha.Cea de-a 31-a ediţie a galei de decernare a premiilor Academiei de Film Europene, supranumite "Oscarurile europene", a avut loc sâmbătă seară în oraşul spaniol Sevilia.Academia Europeană de Film reuneşte peste 3.500 de profesionişti din industria cinematografică şi a fost înfiinţată în anul 1988, la Berlin. Galele EFA sunt organizate la fiecare doi ani în capitala Germaniei, iar în restul anilor în diverse oraşe europene. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor online: Daniela Juncu) Sursa foto: European Film Awards / Facebook