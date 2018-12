Papa Francisc sprijină Pactul global cu privire la migraţii

13:00

Jamie Lee Curtis, una dintre cele mai bine cotate actriţe de la Hollywood, s-a născut şi a crescut într-o familie de actori celebri - Tony Curtis şi Janet Leight, moştenind de la aceştia talentul artistic. A început cariera la Hollywood în 1977, când a semnat primul său contract ca actriţă cu studiourile Universal.***Jamie Lee Curtis s-a născut la Los Angeles, California, la 22 noiembrie 1958. A urmat cursurile Şcolii Westlake din Los Angeles, apoi pe cele ale Liceului Beverly Hills, absolvind ulterior Choate Rosemary Hall, din Connecticut, notează site-ul www.biography.com. S-a înscris la University of the Pacific din Stockton, California, dar a renunţat după numai un semestru, pentru a se dedica unei cariere în actorie. Sursa foto: (c) Jamee Lee Curtis / FacebookDeşi iniţial a putut fi urmărită doar în filme horror, cum ar fi ''Halloween'' (1978), ''The Fog'' (1980), ''Prom Night'' (1980) şi ''Terror Train'', ulterior s-a afirmat într-o serie de filme care acoperă mai multe genuri literare. Rolurile din ''Trading Places'' (1983) şi din ''Love Letters'' (1984) au ajutat-o să se afirme ca un sex simbol, lăsând în urmă imaginea ei din filmele horror. S-a bucurat de apreciere şi în rolurile din ''Grandview, U.S.A.'' (1984), ''Perfect'' (1985), ''A Fish Called Wanda'' (1988). A jucat şi în sitcom-ul ''Anything But Love'' (1989-1992), alături de Richard Lewis, câştigând un premiu Golden Globe în 1990. Rolul din filmul ''True Lies'' (1994), unde a fost partenera lui Arnold Schwarzenegger, i-a adus un nou premiu Golden Globe.Spre finalul anilor 1990, Curtis a revenit la genul horror, jucând în continuările ''Halloween H20: 20 Years Later'' (1998) şi ''Halloween: Resurrection'' (2002). Cu toate că s-a remarcat şi în producţiile ''Drowning Mona'' (2000) şi ''Tailor of Panama'' (2001), următorul mare succes de box-office a venit odată cu rolul din ''Freaky Friday'' (2003).După ce a jucat în ''Christmas with the Kranks'' (2004), a intrat într-un con de umbră pentru următorii trei ani, revenind în filmul de animaţie ''Beverly Hills Chihuahua'', care a avut lansarea în anul 2008, urmat de ''You Again'' (2010). Începând cu 2012, Curtis are apariţii în seriale tv, cum ar fi ''NCIS: Naval Criminal Investigative Service'' sau ''New Girl'', iar din 2015 a putut fi văzută în serialul ''Scream Queens'' (2015-2016). În 2018, la 40 de ani după debutul în filmul ''Halloween'', Curtis reia rolul lui Laurie Strode pentru a-l înfrunta pe Mike Myers în noua producţie ''Halloween'' (2018).Jamie Lee Curtis este cunoscută şi ca autoare de cărţi pentru copii. Cartea de debut este ''When I Was Little: A Four-Year-Old's Memoir of Her Youth'', publicată în 1993, urmată de ''Tell Me Again About The Night I Was Born'' (1996). Doi ani mai târziu, a fost co-autor al bestseller-ului ''Today I Feel Silly'' şi ''Other Moods That Make My Day''. În 2006, a scris ''Is There Really a Human Race?''.***Janet Leight (nume real Jeanette Helen Morrison) s-a născut la 6 iulie 1927, la Merced, California. A fost remarcată de actriţa Norma Shearer şi a părăsit Universitatea Pacific, unde studia muzica şi psihologia, semnând un contract cu MGM. S-a căsătorit cu John Kenneth Carlisle, dar mariajul a fost anulat în 1942. A doua căsătorie a fost cu Stanley Reames, în 1946. A debutat ca actriţă cu rolul Lissy Anne MacBean, avându-l partener pe actorul Van Johnson, în filmul "The Romance of Rosty Ridge" (1947). Un an mai târziu a divorţat. Au urmat câteva comedii muzicale, printre care "My Sister Eileen" (1955), unde a jucat alături de Jack Lemmon, Betty Garrett şi Dick York. A treia căsătorie a fost cu actorul Tony Curtis (4 iunie 1951), împreună cu care a jucat, în 1953, în filmul "Houdini", potrivit site-ului cinemagia.ro. Sursa foto: Alfred Hitchcock, the Master of Suspense / FacebookÎn 1960 a fost distribuită în "Psycho", celebrul film al lui Alfred Hitchcock. Pentru prestaţia sa din acest rol a fost recompensată cu Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar şi nominalizată la Oscar. Leight a mai jucat în filmele "The Touch of Evil" (1962), "The Manchurian Candidate" (1963) - alături de Frank Sinatra, "Bye, Bye Birdie" - bazat pe un spectacol muzical. În 1962 a divorţat de Tony Curtis, cu care a avut două fiice: Kelly şi Jamie Lee (celebra actriţă de mai târziu, nominalizată de patru ori la Oscar şi deţinătoare a două premii Golden Globe).În 1975 a jucat alături de Peter Falk în renumitul serial poliţist "Colombo". Au urmat două filme horror în care a jucat împreună cu fiica sa Jamie Lee ("The Fog", 1980) şi "Halloween H20: 20 Years Later" (1998).Janet Leight a murit la 3 octombrie 2004, în Beverly Hills, California, la vârsta de 77 de ani. În 1984, a publicat autobiografia "There Really Was a Hollywood". A primit o stea pentru filmele sale pe celebrul Hollywood Walk of Fame.***Tony Curtis (nume real Bernard Schwartz), unul dintre cei mai prolifici actori americani, având la activ peste o sută de filme, s-a născut la 3 iunie 1925, în Bronx, New York City. Mama Hellen (născuta Klein) şi tatăl Emanuel Schwartz, de profesie croitor, imigraseră din Ungaria, potrivit www.cinemagia.ro.Pe parcursul Războiului din Pacific, a servit în U.S. Navy fiind îmbarcat pe distrugătorul USS Proteus. După terminarea serviciului militar a studiat actoria la New York alături de Elaine Stritch, Walter Matthau şi Rod Steiger. Un bun director de casting, Joyce Selznick, apreciindu-i corect potenţialul, i-a propus un contract cu Universal Pictures şi, în 1948, tânărul de 23 de ani pleacă la Hollywood.La sugestia lui Joyce îşi schimbă numele în Tony Curtis. Debutează în filmul "Criss Cross", cu rolul unui dansator de rumba. Este remarcat şi distribuit alături de Burt Lancaster în "Sweet Smell of Success", dar şi alături de Sidney Poitier în "The Defiant Ones", drama unor evadaţi legaţi de un lanţ. Pentru acest rol, a fost nominalizat la Oscar. Cel mai celebru film în care a jucat a fost "Some Like It Hot"/"Unora le place jazz-ul" (1959), alături de Jack Lemmon şi Marilyn Monroe.În "The Vikings" şi "Spartacus" apare alături de prietenul său Kirk Douglas, în serialul TV "The Persuaders" alături de Sir Roger Moore, chiar îşi împrumută vocea pentru personajul animat Stony Curtis în "The Flintstones".A fost pasionat de pictură, lucrarea sa "The Red Table" fiind expusă din 2007 în Metropolitan Museum din Manhattan. A fost căsătorit de şase ori, ultima soţie - Jill Vandenberg Curtis - fiind cu 42 de ani mai tânără. Este tatăl actriţei Jamie Lee Curtis, una dintre fiicele pe care le-a avut din căsătoria cu actriţa Janet Leight.A primit, în Franţa, "Ordre des Arts et des Lettres" şi are o stea pe Hollywood Walk of Fame, care i-a fost atribuită pentru filmele sale. A murit la 29 septembrie 2010, în Las Vegas. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, Andreea Onogea, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Ady Ivaşcu)