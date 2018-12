Betty Salam a slăbit spectaculos după naștere și a dezvăluit care a fost secretul

11:20

În timpul concertului desfășurat la Sala Palatului, Ștefan Bănică Jr. a dat o veste care i-a surprins pe toți cei prezenți, inclusiv pe componenții echipei sale. Lavinia Pârva este însărcinată, iar artistul va deveni tată pentru a treia oară. Lavinia a postat pe pagina sa de Instagram un mesaj și o fotografie, iar chipul îi […] The post Lavinia Pârva, primul mesaj public după ce s-a aflat că este însărcinată! appeared first on Cancan.ro.