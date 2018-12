Rovana Plumb: PSD a performat de câte ori a fost la guvernare

18:00

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, prezent duminică la şedinţa Consiliului Naţional al PSD, şi-a exprimat convingerea că principalul obiectiv pentru coaliţia PSD-ALDE, în perspectiva exercitării Preşedinţiei Consiliului UE, trebuie să fie promovarea unei Uniuni cu o singură viteză şi cu adevărat solidară."În ceea ce priveşte Preşedinţia rotativă a Consiliului UE, ea se va desfăşura într-un moment în care UE trece printr-o criză majoră. Ne vom confrunta cu provocări precum Brexit, efectele migraţiei masive, ascensiunea partidelor naţionaliste şi extremiste şi riscurile economice. Toate acestea sunt provocări la care România împreună cu partenerii din UE trebuie să răspundă. Din păcate, însă, singura idee salvatoare a unor aşa-zişi lideri europeni pare să fie construirea unei Europe cu două viteze, adică o Europă care să fie împărţită între ţările de rang întâi şi ţările de rangul doi, bogaţii Europei şi săracii. Dorinţa lor este ca ţări precum Polonia, Ungaria, România, Bulgaria, Cehia sau Slovacia să rămână în continuare o sursă de forţă de muncă ieftină şi o piaţă de desfacere pentru produsele manufacturate", a susţinut Tăriceanu.În opinia sa, 2019 ar putea fi cel mai important an pentru România de după Revoluţie, în contextul în care ţara noastră urmează să exercite Preşedinţia Consiliului UE şi apoi vor avea loc alegerile prezidenţiale. Liderul ALDE a adăugat că unul dintre marile pericole pentru ţara noastră îl reprezintă promovarea unui discurs naţionalist cu accente anti-europene, dar a completat că a spune adevărul şi a susţine interesele legitime ale României în UE "nu înseamnă discurs anti-european"."Din punctul meu de vedere, este nevoie să spunem lucrurilor pe nume, dacă vrem ca UE să aibă un viitor. Viitorul României este în Uniunea Europeană, dar într-o uniune solidară şi cu o singură viteză, la care toţi cetăţenii sunt trataţi corect şi au aceleaşi oportunităţi. Principalul obiectiv pentru coaliţia PSD-ALDE în perspectiva exercitării Preşedinţiei Consiliului UE este să promovăm o Uniune cu o singură viteză şi cu adevărat solidară. O Uniune Europeană fără dublă măsură şi fără cetăţeni de mâna a doua. Am convingerea că aceasta este singura agendă care poate asigura viitorul UE, singura strategie prin care România îşi poate accelera dezvoltarea şi asigura mai multă prosperitate românilor", a afirmat el.Potrivit lui Tăriceanu, ambiţiile "legitime, fie politice, fie economice" ale unor ţări precum România sunt "combătute cu mantra: 'Sunteţi o ţară coruptă'". Preşedintele ALDE a opinat că ţara noastră este "ţinută continuu în şah, prin practici incorecte", dând drept exemplu Mecanismul de Cooperare şi Verificare."Anumiţi lideri europeni folosesc cu mult cinism cozi de topor, europarlamentari şi politicieni români care sunt dispuşi să-şi vorbească de rău ţara în schimbul unui loc călduţ la Bruxelles. Se aplică dubla măsură şi comportamentul duplicitar. După cum aţi văzut, protestele violente din vara acestui an au fost folosite pentru a stigmatiza şi a pune o etichetă de ţară nedemocratică pe fruntea României, dar în Franţa protestele violente care ţin de săptămâni bune sunt tratate cu mănuşi. Ca să nu mai amintesc şi de protestele care au izbucnit în celelalte ţări precum Belgia, Germania. Aşadar vedem că acţiuni mult mai dure ale autorităţilor din ţările europene sunt considerate legitime, cum este cazul Franţei, în timp ce în România acţiunile legitime au fost etichetate ca dovezi ale unui stat corupt şi autoritar. În acest context, nu mă miră că sondajele recente arată că majoritatea românilor consideră că România este tratată incorect şi românii sunt consideraţi cetăţeni de mâna a doua. Este de ajuns să discuţi cu oamenii şi vei vedea că vorbim nu doar de o concepţie şi de o percepţie construită mediatic, ci de realitatea vieţilor acestora", a punctat el.Călin Popescu-Tăriceanu a spus că în România multe bănci "practică dobânzi de două ori" mai ridicate decât în alte state europene, iar în ţara noastră, la fel ca în alte ţări est-europene, se vând produse de calitate inferioară pentru cetăţeni consideraţi "de mâna a doua" în UE."Aceleaşi firme vând produse de primă calitate pentru ţările vest-europene, dar second hand pentru statele considerate de asemenea second hand. Foarte mulţi români care lucrează în UE sunt trataţi abuziv şi am văzut în aceste ultime zile şi cazurile tragice ale mai multor românce care lucrează în Italia ca îngrijitori sau asistente medicale", a mai susţinut el. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Claudia Stănescu, editor online: Ady Ivaşcu) Citiţi şi: LIVE UPDATE / Reuniunea Consiliului Naţional al PSD, la Palatul Parlamentului; validarea preşedintelui CN şi alegerea şefilor departamentelor de specialitate - pe ordinea de zi