Tânăra mamă voia să se sinucidă, dar o străină a salvat-o! A vrut să se arunce în gol FOTO

Deputatul PSD Valeriu Steriu anunţă, într-un interviu acordat News.ro, o iniţiativă legislativă de modificare a Codului Fiscal prin care şi jurnaliştii sunt incluşi în categoria profesiilor care beneficiază de scutire de la plata impozitului pe venit. În baza acestui demers, precizăm că principalele trusturi de presă din Romania susțin și aplaudă demersul inițiat de deputatul Steriu. […]