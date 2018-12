Arabia Saudită condamnă "ingerinţa" Senatului american, după cele două rezoluţii adoptate joi

20:10

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat duminică, la Consiliul Naţional al partidului, că Programul Naţional de Dezvoltare Locală trebuie să crească de la un an la altul, adăugând că social-demcoraţii trebuie să îl promoveze mai mult pe plan local."De obicei nu spun foarte multe lucruri pe care le-am făcut, dar asta o spun pentru că este un program care mi-este foarte drag. Da, eu l-am inventat, împreună cu Sevil Shhaideh. (...) Lucrat împreună cu colegii primari, cu colegii preşedinţi de consilii judeţene, cu colegii parlamentari, cu colegii miniştri, s-a născut foarte greu acest program. Acest program care este cel mai amplu proiect de dezvoltare locală, cel puţin de la Revoluţie încoace, cel mai curajos, cel mai complex, din păcate nu este o vedetă publică. Nu este un program despre care se vorbeşte la televizor... Nu am de gând să critic presa, până la urmă, presa hotărăşte care sunt subiectele pe care le promovează, dar asta nu înseamnă că PSD, primarii noştri, colegii primari de la ALDE, parlamentarii noştri, miniştrii noştri nu trebuie să promoveze acest program, pentru că este important nu numai ca cetăţenii din, nu ştiu, comuna Troianu, de exemplu, din Teleorman, să vadă ce se întâmplă la ei în localitate, e important ca şi cetăţenii din Vişina, de la domnul Paul Stănescu, să ştie ce se întâmplă în comuna Troianu din Teleorman, să ştie ce se întâmplă în alte localităţi din ţară", a spus Dragnea.Liderul PSD a adăugat că PNDL nu va funcţiona în 2019 cu propunerea de buget care a plecat de la Ministerul de Finanţe, ci cel puţin cu sumele care au fost prevăzute în 2018."Este un proiect uriaş, care a început să ridice nivelul de civilizaţie din fiecare localitate, şi se simte asta. Şi va funcţiona în continuare. Nu cu propunerea de buget care a plecat de la Ministerul de Finanţe, ci cel puţin cu sumele care au fost în 2018, pentru că ăsta este un program care trebuie să fie crescător de la an la an, nu descrescător. Sigur, sunt de acord să asigurăm funcţionarea tuturor serviciilor din România, dar nu în detrimentul dezvoltării acestei ţări. Aşa că vă doresc succes, doamna prim-ministru, miercuri la întâlnirea de la CSAT", a precizat liderul PSD.Liviu Dragnea a adăugat că primarii care nu le prezintă cetăţenilor "adevărul" în ce priveşte accesul la Justiţie, resursele naturale ale României sau potenţialul de dezvoltare al ţării sunt oportunişti, lipsiţi de curaj."Miza astăzi la noi nu mai este doar ce face PSD-ul, cum ne mai aşezăm, reaşezăm noi în interiorul partidului, cum ne mai ciondănim, cum mai scriem scrisori, cum le mai semnăm, cum după aia nu le mai semnăm. Miza este, de fapt, România. Miza este de fapt viitorul acestei ţări. Miza o reprezintă resursele naturale ale României, potenţialul uriaş de dezvoltare pe care îl are această ţară, rolul major pe care îl poate juca România în această regiune şi în Europa şi nu numai. Miza o reprezintă dreptul fiecărui român să aibă acces la o Justiţie independentă, nu o Justiţie căpuşată de serviciile secrete. Toate aceste obiective nu pot fi duse la capăt, nu pot fi continuate, nu putem spera că le vom îndeplini până la final decât dacă toţi înţelegem care este de fapt nivelul de responsabilitate pe care îl avem cu toţii nu numai la Bucureşti, ci şi în judeţe şi în fiecare localitate. Pentru că, dacă un primar stă ascuns după cireş şi nu vorbeşte cu oamenii şi nu explică oamenilor din localitatea respectivă care este, de fapt, adevărul şi realitatea, este un om care nu e patriot, este un om care nu are curaj şi este un oportunist", a spus Dragnea. AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Claudia Stănescu, editor online: Daniela Juncu)