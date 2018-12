Zi de DOLIU la Timişoara. Pe 17 decembrie 1989, mureau primii EROI ai Revoluţiei din Decembrie 1989

21:00

Momentul de senzaţie al protestelor de la Paris a fost apariţia ”Mariannelor”, un grup de femei la bustul gol, deghizate în simbolul Franţei - faţă în faţă cu scuturile jandarmilor. #GilletsJaunes Paris • The #Mariannes in front of the police.pic.twitter.com/L3JKaQEKuJ — Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) December 15, 2018 ”Totuşi, francezii ăştia... au ei acel ”je ne sais quois”, adică stil,” comentează cineva pe Twitter. The French still have that certain je ne sais quois, style.#GiletsJaun...