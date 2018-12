Prima reactie a Mihaelei Radulescu, dupa ce Stefan Banica a anuntat ca Lavinia Parva e insarcinata

15:40

Dacia intenționează să lanseze și a treia generație Sandero, întrucât primele s-au bucurat de popularitate, atât în România, cât și în restul Europei. O revistă franceză a publicat deja un posibil design al viitoarei Dacia Sandero. Dacă românilor le-ar plăcea mai mult mașinile cu consum redus de carburant și cu dimensiuni medii, mult mai potrivite pentru […] The post Dacia Sandero 2019! Cu ce noutăți vine noul model | VIDEO appeared first on Cancan.ro.