Clipul care a devenit viral! Un cerșetor oferă bani trecătorilor! Reacții halucinante ale acestora VIDEO

19:30

O tânără mamă din orașul Huddersfield, din Marea Britanie, a fost salvată de la moarte, chiar în ultima clipă, de o femeie total necunoscută ei. Charley Willis tocmai se despărțise de partenerul ei abuziv și voia să se sinucidă aruncându-se în gol, dar femeia respectivă s-a apropiat de ea și i-a spus că nu trebuie […] The post Tânăra mamă voia să se sinucidă, dar o străină a salvat-o! A vrut să se arunce în gol FOTO appeared first on Cancan.ro.