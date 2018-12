Reacția Iuliei Vântur, după ce s-a spus că a fost părăsită de Salman Khan! Ce a postat pe Instagram

08:20

Beatrice Olaru este fericita câștigătoare a emisiunii Exatlon România, sezonul 2, după ce Alin Andronic a abandonat competiția, la scorul de 3-2 pentru Războinică. Imediat ce Cosmin Cernat a desemnat câștigătorul, fanii de pe Facebook au iscat un adevărat scandal. O adevărată revoltă are loc pe rețelele de socializare, telespectatorii cred că Alin trebuia să […]