CDR: Noua Lege a pensiilor nu este sustenabilă; cheltuielile publice cu pensiile se vor dubla până în 2021

10:20

Preşedintele american Donald Trump a anunţat că va examina cazul unui fost membru al forţelor speciale americane acuzat de armată de crimă cu premeditare după ce a ucis în 2010 un afgan suspectat de a fi taliban."La cererea multora, voi examina cazul unui 'erou militar american', comandantul Matt Golsteyn, care este acuzat de crimă", a postat duminică pe Twitter preşedintele american, notează France Presse."El ar putea risca pedeapsa cu moartea aplicată de propriul nostru guvern după ce a recunoscut că a ucis, în timp ce era în străinătate, un terorist ce fabrica bombe", a adăugat Trump. At the request of many, I will be reviewing the case of a “U.S. Military hero,” Major Matt Golsteyn, who is charged with murder. He could face the death penalty from our own government after he admitted to killing a Terrorist bomb maker while overseas. @PeteHegseth @FoxNews— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2018Preşedintele american a adăugat o menţiune directă în această postare pe Twitter la postul Fox News ce a dedicat cu puţin timp înainte acestui caz două interviuri.Fostul membru al forţelor speciale este acuzat de "crimă cu premeditare", a declarat purtătorul de cuvânt al armatei americane pentru AFP. Mathew Golsteyn este în prezent liber să se deplaseze, a precizat el, fără alte detalii despre caz.Potrivit avocatului lui Mathew Golsteyn, Phillip Stackhouse, această "crimă este pedepsită cu moartea". Faptele au avut loc în 2010 "în timpul operaţiunilor de luptă din Marjah, în Afganistan", a declarat el pe Twitter.Mathew Golsteyn a povestit totul despre aceste fapte la CIA în 2011, a precizat avocatul la Fox News duminică. Aceste acuzaţii "au fost investigate pe larg şi au fost respinse după un proces administrativ în 2015".În 2016, Mathew Golsteyn a recunoscut la Fox News că a ucis un bărbat în Afganistan."Procurorul în acest caz m-a informat că ei au noi dovezi", a declarat Phillip Stackhouse duminică.Soţia militarului, intervievată de asemenea duminică la Fox News, a dezminţit ferm că Matt Golsteyn l-a ucis pe acel bărbat "cu sânge rece".Mathew Golsteyn urmează să se prezinte, luni, la baza militară Fort Bragg din Carolina de Nord luni, a indicat soţia sa. AGERPRES/(AS - autor: Sorin Calciu, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)