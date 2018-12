GSP LIVE // VIDEO Q&A cu "studentul" Costin Curelea: "El a fost cel mai dur adversar din carieră, arbitrii îl protejau" » Cum îi păcălea pe

14:00

Revenit la începutul acestui an la Viitorul, după experiența din Italia, Ianis Hagi a avut un salt spectaculos, devenind cel mai eficace jucător din Liga 1 în 2018, cu 13 goluri și 7 pase decisive. "Pentru mine, a fost un an foarte bun, am crescut de la meci la meci, fizic, și mental, tactic, tehnic. Sunt mai bun decât la începutul anului și sper să o țin pe aceeași linie. ...