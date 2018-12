SUCIU face declaraţii despre demisia lui PETRIC din PSD: „Domnul Petric a avut motivații false”

14:45

Presupusul OZN a fost reperat de peste 50 de ori în ultimul an potrivit teoreticienilor conspirației extraterestre, dar NASA nu a dat nicio explicaţie până în prezent. Obiectul are două aripi lungi și o coadă subțire şi a fost observat traversând prin faţa Soarelui, ceea ce înseamnă că are o tehnologie suficient de puternică încât să reziste la temperaturile de 15 milioane de grade Celsius.