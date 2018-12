Ţara în care calendarul cu Putin este mai popular decât pozele cu vedete locale

11:30

Încă un ”copil minune” din IT, co-fondatorul platformei Vine şi al HQ Trivia, a murit la 34 de ani Autor: Alina Botezatu Postat la 17 decembrie 2018 2 afişări Colin Kroll (34 de ani), cofondatorul platformei video Vine şi al HQ Trivia, o aplicaţie de jocuri, a fost găsit mort, duminică dimineaţa, la New York, în locuinţa sa, scriu BBC News şi Billboard. Kroll era şi CEO-ul HQ Trivia, începând din septembrie, iar poliţia din New York a fost alertată de prietena acestuia. NYPD a afirmat, pentru...