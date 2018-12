FOTO/ Coadă kilometrică la singura benzinărie funcțională din Lugoj, oraș rămas fără curent și apă din cauza ninsorii

15:20

Câtă emoție încape într-o piesă? O mare întreagă de sentimente atunci când versurile sunt semnate de The Motans. Noul lyric video „Saint Loneliness” se înscrie în seria pieselor cu versuri emoționante cu care The Motans și-a obișnuit deja fanii. „Poate părea puțin ciudat, dar piesele „Saint Loneliness” și „Înainte să ne fi născut” au aceleași […] Post-ul The Motans vine cu o surpriză, în prag de sărbători. “Poate părea puțin ciudat “ apare prima dată în Libertatea.ro.