O concurentă de la „Insula Iubirii”, în culmea disperării! „O să depun o plângere”

Luna decembrie sau cea a cadourilor si a celor mai frumoase petreceri ale anului se afla in plina desfasurare. Ce inseamna asta? Aglomeratie, goana dupa daruri pentru cei dragi si ultimele pregatiri pentru Craciun si Revelion. Nu mai exista ora de varf in trafic si nici centre comerciale mai putin populate in aceasta perioada. Asa ca daca inca nu ai apucat sa iti faci temele privind tinuta pe care sa o porti la masa de Craciun ori rochia perfecta pentru petrecerea de Anul Nou, atunci ar fi cazul sa dai o raita prin magazine si sa te aprovizionezi corespunzator, acum cat inca mai exista diversitate in magazine.