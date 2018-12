Andra, la momentul adevărului. Ce sacrificii a făcut pentru a ajunge o artistă de succes. “Dacă sufăr după ceva, este…”

10:40

Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB s-a declarat mulțumit de rezultatul înregistrat în duelul cu FC Bottoșani pe „Municipal", 3-1 și de jocul prestart de elevii săi în special în prima repriză. „Ne așteptam să avem o partidă dificilă aici. Am început jocul foarte bine și trebuia să avem un avantaj de trei-patru goluri în […]