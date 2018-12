Doi deputați plecați la Ponta în partid, în urmă cu o săptămână, se întorc în PSD

13:00

„În primul rând, dorința mea era și rămâne să nu schimbați sensul afirmațiilor, să nu tăiați din context și să rezulte altceva. Eu când m-am referit la cele discutate, afirmate în ședința de ieri, ce s-a spus acolo? Că dacă sunt și alte soluții de natură să...Dacă nu, amnistia și grațierea să rămână ultima soluție. Dar a fost un enunț făcut de către cineva anume, nu am vorbit în numele meu, probabil nici nu trebuia să vorbesc, pentru că erați acolo și ați auzit ce am auzit și eu. Erați acolo când v-am spus la revedere și am plecat. Mai mult de atât nu am participat la alte discuții și dvs dornici de subiecte, vă înțeleg, dar nu schimbați sensul. (...) Prezentați așa cum este prezentat de fiecare parte, iar eu am spus: s-a afirmat (...) și am făcut referire la ce e acolo, în rest spuneam dimineață că suntem în stadiul în care fusesem aseara, la ora 20. Până la 5-6 dimineața nu s-a schimbat nimic din punctul meu de vedere”, a spus Tudorel Toader.