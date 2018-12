18 decembrie 1989. Timişorenii sunt ÎMPUŞCAŢI DIN TAB pe treptele Catedralei. Operaţiunea ”Trandafirul”

21:00

Trenul IR 1896 Timişoara Nord - Bucureşti Nord a ajuns în Capitală la ora 18:00, după mai bine de 9 ore de întârziere. Trebuia să sosească la ora 8:25. ”Ruşine! Stăm de atâtea ore în tren, în frig nemâncaţi. Nimic! Ruşine!”, a strigat un bărbat în timp ce părăsea peronul. Un altul, mai familiarizat cu situaţia CFR, părea mai împăciuitor: „Noi am avut mâncare la noi, am fost pregătiţi. Nicniodată nu am făcut atât de mult. Am zis că e mai bine cu trenul. Asta e, dacă s-o întâmplat, s-o întâmplat....