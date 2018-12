INTERVIU Narcisa Suciu: „Am pierdut-o pe mama când aveam 17 ani. Tata s-a simţit foarte vinovat, practic el a stat în calea ultimei mele întâlniri cu ea“

20:30

Doi consilieri ai premierului britanic Theresa May elaborează planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema apartenenţei Marii Britanii la Uniunea Europeană, deşi aceasta se opune afirmă surse citate de publicaţia The Times. May a anunţat luni că intenţionează să reprogrameze pentru săptămâna care începe pe 14 ianuarie votul în parlament asupra acordului privind Brexitul.