SUA: Fostul şef al FBI, James Comey, îl atacă pe Donald Trump pe tema "minciunilor" acestuia

20:40

"The Sisters Brothers", un film turnat parţial în România şi coprodus de Cristian Mungiu, conduce plutonul lungmetrajelor care au primit cele mai multe nominalizări - patru - la premiile Lumiere, , considerate echivalentul francez al Globurilor de Aur, care sunt decernate în fiecare an de corespondenţii presei internaţionale din Franţa, informează luni ladepeche.fr.Filmul "The Sisters Brothers" a fost regizat de Jacques Audiard şi îi are în distribuţie pe actorii John C. Reilly, Joaquin Phoenix şi Jake Gyllenhaal. Tot patru nominalizări au primit şi lungmetrajele "Jusqu'a la garde", de Xavier Legrand, "Mademoiselle de Joncquieres", de Emmanuelle Mouret, şi "Pupille", de Jeanne Henry, care au statutul de mari favorite la cea de-a 24-a ediţie a premiilor Lumiere.Dintre cele 130 de filme franceze proiectate în cinematografele din Franţa în acest an, 37 au fost nominalizate la premiile Lumiere.Printre alte producţii nominalizate în 2018 figurează patru filme care au primit fiecare trei nominalizări - "Guy", de Alex Lutz, "En Liberte!", de Pierre Salvadori, "Les Chatouilles", de Andrea Bescond şi Eric Metayer, şi "Sheherezade", de Jean-Bernard Marlin.La categoria "cel mai bun film" vor concura lungmetrajele "Amanda", de Mikhael Hers, "The Sisters Brothers", de Jacques Audiard, "Guy", de Alex Lutz, "Mademoiselle de Joncquieres", de Emmanuel Mouret, şi "Pupille", de Jeanne Herry.Cel mai bun regizor va fi ales dintre Jacques Audiard ("The Sisters Brothers"), Jeanne Herry ("Pupille"), Xavier Legrand ("Jusqu'a la garde"), Gaspar Noe ("Climax") şi Pierre Salvadori ("En Liberté !").Elodie Bouchez ("Pupille") va concura la categoria "cea mai bună actriţă" cu Cecile de France ("Mademoiselle de Joncquieres"), Lea Drucker ("Jusqu'a la garde"), Virginie Efira ("Un amour impossible") şi Melanie Thierry ("La Douleur").La categoria "cel mai bun actor" au fost nominalizaţi Romain Duris ("Nos batailles"), Vincent Lacoste ("Amanda"), Vincent Lindon ("En guerre"), Alex Lutz ("Guy"), Denis Ménochet ("Jusqu'a la garde").Cea de-a 24-a gală de decernare a premiilor Lumiere va avea loc pe 4 februarie la Paris. Academia presei străine din Franţa are 80 de membri, fiind alcătuită din jurnalişti străini care provin din 30 de ţări.AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Mariana Ionescu)