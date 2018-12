METEO 18 decembrie. Ninsorile continuă să cadă în București și în țară

15:40

Actorul Dragoș Pâslaru s-a călugărit după ce în 1990 a fost bătut crunt de mineri. Devenit, între timp, Părintele Valerian, bărbatul are nevoie de ajutor. A fost trimis la o bisericuță din Vâlcea, care stă să se dărâme. Foștii colegi de scenă nu au rămas impasibili și i-au sărit în ajutor.