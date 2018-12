România este pe locul 63 din 149 de ţări în clasamentul WEF referitor la inegalităţile dintre femei şi bărbaţi

09:40

Actorul şi producătorul William Bradley Pitt s-a născut în Shawnee, Oklahoma, la 18 decembrie 1963, potrivit www.bradpittweb.com.Este cel mai mare dintre cei trei fraţi ai familiei lui Jane şi Bill Pitt (mai are un frate, Doug, şi o soră, Julie). În copilărie a fost foarte activ în piesele de teatru şcolare, sport (tenis). Familia lui s-a mutat la un moment dat în Springfield, Missouri, când Brad era copil. A urmat Liceul Kickapoo din Springfield şi, după absolvire, în 1982, a urmat cursurile Universităţii din Missouri-Columbia. Şi-a luat diploma în Jurnalism.S-a mutat apoi în Los Angeles înainte de absolvire pentru a-şi urma cariera de actor. Lua lecţii de actorie în timpul zilei, iar noaptea lucra. Talentul şi imaginea sa i-au adus primele apariţii la TV în seriale importante precum ''Dallas'' sau ''Another World'', notează www.imdb.com.În cele din urmă, a apărut în filmul de debut "Cutting Class" (1989). La filmările lui, a cunoscut-o pe Jill Schoelen, care i-a devenit bună prietenă şi iubită.După alte câteva roluri mici ("Thelma & Louise"), a apărut în roluri mai consistente în "Cool World" (1992), "A River Runs Through It" (1992), "True Romance" (1993), "Kalifornia" (1993) sau "Interview With a Vampire" (1994 - câştigător a 2 premii la Gala MTV Movie Awards pentru Cel mai bun rol masculin, Cel mai dorit bărbat şi a fost nominalizat la aceeaşi gală pentru Cel mai bun duo, cu Tom Cruise).În 1994, a apărut în pelicula de succes "Legends of the Fall", film apreciat de public şi de critica de specialitate, Pitt devenind un adevărat sex simbol (People Magazine l-a numit "Cel mai sexy bărbat în viaţă"). Pentru acest rol a fost nominalizat la Globurile de Aur la categoria cel mai bun actor într-o dramă.Au urmat alte succese de box office precum "Se7en" (1995 - MTV Movie Award pentru cel mai dorit bărbat şi nominalizat la aceleaşi premii pentru cel mai bun duo, cu Morgan Freeman), "Twelve Monkeys" (1995 - nominalizat la Oscar pentru cel mai bun rol secundar şi MTV Movie Award pentru cel mai bun rol masculin, câştigând şi un Glob de Aur pentru rol secundar).Urmează distribuţiile în: "The Devil's Own", "Seven Years in Tibet", "Meet Joe Black", "Fight Club" şi "Snatch".După aceste succese, alte roluri importante s-au ivit pentru Pitt: "The Mexican" (2001), "Ocean's Eleven" (2001 - nominalizat la MTV Movie Award pentru cea mai bună echipă), "Spy Game", "Troy" (2004, nominalizări la MTV Movie Awards pentru cea mai bună secvenţă de luptă şi Cel mai bun rol masculin) şi continuarea de succes "Ocean's Twelve" (2004).În 2001, a înfiinţat, alături de actriţa Jennifer Aninston, compania de producţie cinematografică Plan B.În filmul "Mr. & Mrs.Smith" (2005), Brad Pitt a jucat alături de actriţa Angelina Jolie, cu care a început o idilă. În 2006, a produs pelicula "The Departed", care avea să câştige Oscarul pentru cel mai bun film. În acelaşi an, a jucat, alături de Cate Blanchett, în drama "Babel", pentru rolul său obţinând o nominalizare la Globul de Aur.Pentru filmul "The Curious Case of Benjamin Button" (2008), a fost nominalizat la Oscar, categoria cel mai bun actor.A produs şi a jucat în filmele "The Tree of Life" (2011) şi "Moneyball" (2011). Ambele au fost nominalizate la Oscar, categoria cel mai bun film, iar rolul din cel de-al doilea i-a adus o nouă nominalizare la categoria cel mai bun actor.Pelicula apocaliptică "World War Z" (2013), cu Brad Pitt în rol principal, a fost un succes răsunător de box office. În acelaşi an, a produs filmul "12 Years a Slave", câştigător al Oscarului pentru cel mai bun film. A urmat filmul de război "Fury", bine primit de public şi critică.Printre alte titluri lansate în ultimii zece ani din distribuţia cărora a făcut parte Brad Pitt se numără: "Inglourious Basterds" (2009); "Chad Schmidt" (2010); "The Sparrow" (2012); "The Lost City of Z" (2012); "Dirty Tricks" (2013); "The Counselor" (2013), "The Audition" (2015), "By the Sea" (2015), "Moonlight" (2016), "Warmachine" (2017).Între 2000 şi 2005, Brad Pitt a fost căsătorit cu actriţa Jennifer Aniston. În 2014 s-a căsătorit cu actriţa Angelina Jolie, aceasta declanşând procedura de divorţ în 2016.Brad Pitt s-a implicat în numeroase activităţi caritabile şi este pasionat de arhitectură. AGERPRES/(Documentare - Horia Plugaru, editor: Liviu Tatu, editor online: Alexandru Cojocaru) Sursa foto: Brad Pitt/Twitter.com