Gică Hagi: „Dezamăgirea e mare!”

17:50

Luptătorul de MMA Cristi Mitrea este topit de dorul băiețelului pe care îl are cu prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea. Acesta s-a întâlnit recent cu Andreea, care i l-a adus pe micuțul David pentru a se distra împreună. Cristi Mitrea își iubește nespus de mult fiul, David, pe care îl are din povestea de dragoste […] The post Cristi Mitrea s-a întâlnit cu Andreea Mantea în mare secret! ”Ce bucurie am eu când te văd…” appeared first on Cancan.ro.