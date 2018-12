IOHANNIS: Iată că voi colabora! Voi participa la şedinţele de GUVERN. OUG pe amnistie şi graţiere ar fi o eroare GRAVĂ pentru România

12:30

Anul acesta, au participat la celebra competiţie reprezentantele a 93 de ţări. Pe lângă probele de costume de baie şi rochii de seară, concurentele au răspuns la întrebări despre mişcarea Me Too, despre legalizarea marijuanei în ţările lor şi despre criza imigranţilor în lume. Câştigătoarea Miss Universe are o diplomă în teorie muzicală şi, în prezent, a dezvoltat o campanie ce are ca scop combaterea sărăciei din ţara sa, potrivit site-ului Associated Press. Catriona Gray este a patra reprezenta...