S-a dat cea mai mare amendă de până acum

În documentul depus la Parchetul General, Florin Ghiulbenghian afirmă că în lunile iulie şi august a avut întâlniri cu Darius Vâlcov, la Palatul Victoria, şi Liviu Dragnea, la PArlament, cei doi încurajându-l să conteste în instanţă congresul extraordinar al PSD în care Gabriela Firea a fost aleasă vicepreşedinte. "In fapt, in data de 14 Februarie 2018, Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat a votat in unanimitate pentru organizarea unui Congres extraordinar al PSD pe data de 10 sau 17 martie 2018 (asa cum rezulta din articolul prezentat in Anexa 1 la prezentul Memoriu). Ulterior, in data de 06 Martie 2018, in baza deciziei Comitetului Executiv National al Partidului Social Democrat din data de 05 Martie 2018, sub semnatura d-lui Marian Neacsu, Secretarul General la acea data al Partidului Social Democrat, este transmisa tuturor Organizatiilor Judetene si de Sector ale PSD adresa cu numarul 16/G/06.03.2018. Prin respectiva adresa se impune Organizatiilor Judetene si de Sector ale Partidului Social Democrat sa incalce prevederile Statutului PSD in vigoare la data respectiva, sa depuna dosare de candidatura pentru functiile alese la nivel national de “Vicepresedinti pe regiuni de dezvoltare”, functii inexistente in Statutul PSD in vigoare la data Congresului. (Vezi Anexa 2 la prezentul Memoriu) In data de 07 Martie 2018 se organizeaza sedinta Biroului Permanent al PSD – Organizatia Municipiului Bucuresti, prezidata de d-an Gabriela Firea. In calitate de membru al Comitetului Executiv National al Partidului Social Democrat, d-na Gabriela Firea avea cunostinta directa de grava incalcare a prevederilor statutare ale PSD in vigoare la data Congesului Extraordinar din 10 Martie 2018 si a procedat premeditat in vederea incalcarii acestora, de coniventa si cu ceilalti membri ai Comitetului Executiv National al Partidului Social Democrat, sub coordonarea numitului Liviu Dragnea. (Vezi Anexa 3 la prezentul Memoriu) Articolul integral pe ȘTIRI PE SURSE