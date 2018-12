GSP LIVE // VIDEO Dezvăluire șocantă despre Rotariu: "Ura bucureștenii! Mi-a zis că nu voi juca niciodată. Se ruga să apăr prost"

11:30

Poli Iași joacă vineri, de la ora 17:30, în direct la TV Digi Sport, Telekom Sport, Look, ultimul meci din acest an. Echipa lui Flavius Stoican va întâlni pe teren propriu pe FC Voluntari. Până la acest joc moldovenii au dat drumul la petrecere.Cele 3 succese din ultimele 3 etape au liniștit puțin lucrurile la Iași, iar petrecerea organizată pentru acest final de an a fost una spectaculoasă.Flavius Stoican a făcut show. ...