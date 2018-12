Kremlinul respinge un raport al Senatului SUA conform căruia ar fi îndemnat americanii de culoare să nu voteze la alegerile prezidenţiale

13:40

Filmele cu supereroi care fac parte din universul benzilor desenate create de grupul Marvel ocupă cinci poziţii în Topul 10 al celor mai profitabile producţii cinematografice lansate pe marile ecrane în 2018.Dominaţia grupului Marvel asupra industriei cinematografice a continuat şi în 2018, jumătate din cele 10 poziţii ale clasamentului filmelor cu cele mai mari încasări obţinute în acest an fiind ocupate de pelicule desprinse din universul acestor reviste de bandă desenată. Francizele reprezintă o altă componentă dominantă în Top 10, noile producţii din câteva serii cinematografice foarte populare ("Jurassic World", "Mission: Impossible") reuşind în acest an performanţe impresionante de box-office.Statistici pe piaţa mondialăPână la data de 17 decembrie, încasările generate de filmele proiectate în cinematografele din Statele Unite şi Canada au totalizat 11,127 miliarde de dolari şi au şanse mari să depăşească până la 31 decembrie recordul absolut în domeniu - 11,377 miliarde de dolari -, stabilit în 2016. În 2017, încasările nord-americane au fost de 11,071 miliarde de dolari. Rezultatul final din 2018 ar putea fi stimulat de câteva pelicule ale căror premiere sunt programate în luna decembrie, precum "Spider-Man: Into the Spider-Verse", "Mary Poppins Returns" şi "Aquaman".În 2018, Marvel Cinematic Universe (MCU) a devenit prima franciză cinematografică din lume care a generat încasări de peste 17 miliarde de dolari.În februarie, China a stabilit un nou record absolut de încasări obţinute într-o singură lună, cu 1,6 miliarde de dolari, generate de filmele naţionale şi străine. Acest record a fost atribuit în mare parte vacanţei ocazionate de sărbătoarea Anului Nou Chinezesc. Precedentul record pentru o singură lună calendaristică fusese stabilit în iulie 2011 de America de Nord, cu încasări de 1,3 miliarde de dolari.De asemenea, în primul semestru al anului 2018, China a depăşit pentru prima dată America de Nord în box-office-ul mondial, obţinând încasări de 3,17 miliarde de dolari (în comparaţie cu 2,89 miliarde de dolari în cinematografele nord-americane). În pofida veniturilor în scădere generate de filmele hollywoodiene, box-office-ul chinez a fost stimulat în principal de peliculele interne, precum "Operation Red Sea" şi "Detective Chinatown 2", alături de o serie de filme străine non-hollywoodiene, precum producţiile "Secret Superstar" şi "Bajrangi Bhaijaan", produse la Bollywood.Studiouri - performanţe şi recorduriWalt Disney a devenit studioul cinematografic care a atins cel mai repede pragul de 1 miliard de dolari în box-office-ul intern într-un singur an, realizând această performanţă în doar 117 zile, pe 27 aprilie, şi doborându-şi propriul record de 128 de zile, stabilit pe 7 mai 2016.Odată cu "Incredibles 2", Pixar a devenit primul studio de animaţie ce a lansat trei filme de profil ("Toy Story 3", "Finding Dory" şi "Incredibles 2") care au depăşit fiecare pragul încasărilor de 1 miliard de dolari în box-office-ul mondial.Filme - Topul 10 al încasărilor mondialeTopul mondial al celor mai profitabile filme din 2018 a fost dominat de producţiile Marvel . Lungmetrajul "Avengers: Infinity War", produs de Marvel Studios, se află pe primul loc, cu încasări de 2,047 miliarde de dolari, devenind al patrulea film din istoria cinematografiei care a depăşit pragul de 2 miliarde de dolari.În acest film, supereroii Avengers şi aliaţii lor trebuie să devină dispuşi să sacrifice totul pentru a putea să îl învingă pe puternicul Thanos, înainte ca înclinaţia acestuia spre devastare şi ruină să ducă la distrugerea completă a Universului. Din distribuţia peliculei fac parte actorii Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Tom Hiddleston, Zoe Saldana şi Benedict Cumberbatch.Lungmetrajele "Black Panther" - un alt film produs de Marvel Studios -, "Jurassic World: Fallen Kingdom" şi "Incredibles 2" ocupă următoarele trei poziţii şi au depăşit fiecare pragul încasărilor de 1 miliard de dolari."Black Panther" se află pe locul al doilea, cu încasări de 1,346 miliarde de dolari. Pelicula spune povestea lui Black Panther, primul supererou de culoare din istoria benzilor desenate, al cărui nume real este T'Challa. Născut în Wakanda, o ţară africană ascunsă lumii întregi pentru ca marile corporaţii să nu îi exploateze zăcămintele de vibraniu, un metal preţios descoperit într-un meteorit, tânărul T'Challa, moştenitor al tronului, trebuie să părăsească Wakanda după uciderea tatălui său, potrivit cinemagia.ro. El devine un lider cu calităţi ieşite din comun - inteligenţă, agilitate şi viteză - şi visează să se întoarcă în ţara natală pentru a-şi conduce poporul spre un viitor luminos.Pelicula "Jurassic World: Fallen Kingdom", produsă de Universal, ocupă poziţia a treia cu încasări totale de 1,304 miliarde de dolari. Regizat de J.A. Bayona şi avându-i în rolurile principale pe Chris Pratt şi Bryce Dallas Howard, filmul spune povestea lui Owen şi Claire, care, atunci când un vulcan insular aflat în stare latentă începe să se trezească la viaţă, organizează o expediţie pentru salvarea unor dinozauri de un eveniment geologic ce are dimensiunile unui cataclism.Locul al patrulea revine peliculei "Incredibles 2", cu încasări de 1,2 miliarde de dolari. În acest lungmetraj de animaţie, regizat de Brad Bird şi produs de Pixar, personajul Bob Parr / Mr. Incredible, a cărui voce este asigurată de Craig T. Nelson, rămâne acasă pentru a avea grijă de copii, în timp ce Helen Parr / Elastigirl - a cărei voce aparţine actriţei Holly Hunter - pleacă într-o misiune ce vizează salvarea lumii întregi.Filmul "Venom" ocupă poziţia a cincea în acest clasament, cu încasări de 852,7 de milioane de dolari. În acest lungmetraj, produs de Columbia Pictures şi Marvel Entertainment, actorul Tom Hardy joacă rolul unui jurnalist, Eddie Brock, care realizează o anchetă despre cercetările efectuate de un om de ştiinţă (interpretat de Riz Ahmed) pe o materie de origine extraterestră. Jurnalistul intră în contact cu acea materie stranie, care îi infestează organismul şi îi oferă super-puteri.Locul al şaselea este ocupat de filmul "Mission: Impossible - Fallout", care a obţinut în 2018 încasări totale de 791 de milioane de dolari pe plan mondial. În acest opus regizat de Christopher McQuarrie şi produs de Paramount, starul hollywoodian Tom Cruise joacă încă o dată rolul agentului Ethan Hunt, care, alături de câţiva aliaţi - interpretaţi de Simon Pegg, Alec Baldwin şi Jeremy Renner -, se lansează într-o cursă contracronometru după eşecul uneia dintre misiunile sale. Din distribuţie mai fac parte Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Angela Bassett şi Michelle Monaghan.Filmul "Deadpool 2", produs de Marvel Entertainment, s-a clasat pe poziţia a şaptea, cu încasări de 734,2 milioane de dolari. Protagonistul peliculei, un mercenar mutant cu umor ireverenţios, interpretat de actorul canadian Ryan Reynolds, alcătuieşte o echipă formată tot din mutanţi pentru a proteja un adolescent cu puteri supranaturale de acţiunile unui cyborg venit din viitor, Cable, jucat de Josh Brolin.Locul al optulea revine filmului "Bohemian Rhapsody", un lungmetraj biografic dedicat cântăreţului Freddie Mercury, regretatul solist al trupei britanice Queen. Această peliculă, regizată de Bryan Singer şi Dexter Fletcher, în care rolul principal a fost interpretat de Rami Malek, a obţinut până la data de 17 decembrie încasări de 635,9 milioane de dolari. Filmul prezintă modul în care a fost înfiinţată trupa Queen, în 1970, şi transformarea adolescentului Farrokh Bulsara într-un idol al maselor şi totodată într-o personalitate emblematică a comunităţii gay, Freddie Mercury, şi până la legendarul concert susţinut de trupa Queen în cadrul evenimentului Live Aid din 1985.Pe poziţia a noua se află filmul "Ant-Man and the Wasp", produs de Marvel Studios, care a obţinut în acest an încasări totale de 622,6 milioane de dolari. Scott Lang, un alter-ego al lui Ant-Man (Omul Furnică), un personaj cu abilitatea de a se micşora, interpretat de actorul Paul Rudd, trebuie să găsească un echilibru între rolul de supererou şi cel de părinte. El primeşte din partea lui Hope van Dyne (Evangeline Lilly) şi Dr. Hank Pym (Michael Douglas) misiunea de a face echipă cu The Wasp pentru a descoperi secrete ale trecutului.Topul 10 al celor mai profitabile filme ale anului 2018 este încheiat de lungmetrajul "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald", cel mai recent opus al francizei "Fantastic Beasts", inspirată din universul seriei "Harry Potter". Regizat de David Yates, cu actorul Eddie Redmayne în rolul principal, filmul beneficiază de un scenariu scris de renumita scriitoare britanică J.K Rowling şi a obţinut încasări de 595,9 milioane de dolari pe plan mondial. Pelicula reprezintă o continuare a filmului "Fantastic Beasts and Where to Find Them". Protagoniştii, în frunte cu expertul în creaturi fantastice New Scamander (Eddie Redmayne), trebuie să îl înfrunte pe maleficul vrăjitor Gellert Grindelwald (Johnny Depp), al cărui scop este să domine Pământul prin crearea unor vrăjitori pur-sânge.Povestea începe la câteva luni după ce Newt a contribuit la descoperirea şi capturarea lui Gellert Grindelwald, care, după o evadare spectaculoasă, a reunit în jurul său mai mulţi adepţi.AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea)