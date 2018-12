Valentin Dolganiuc: Vom promova interesele unioniștilor, care nu sunt reprezentați acum în politicul de la Chișinău

La sfârșitul lunii noiembrie, la Chișinău s-a lansat Convenția EuroUnionistă, o entitate relativ tânără, creată însă de o serie de politicieni cu experiență, inclusiv deputați în primul Parlament al Republicii Moldova de după independență. Lansarea a fost întâmpinată foarte critic, fondatorii săi fiind învinuiți că ar face jocul puterii actuale din Republica Moldova, Partidului Democrat din Moldova (PDM), aflat la guvernare și oligarhului Vladimir Plahotniuc. Valentin Dolganiuc, unul din liderii convenției, care până nu demult făcea front comun cu cei, care îl critică acum, a căzut de acord să ne ofere răspunsuri la întrebările referitoare la noua formațiune și de interesele care stau la baza activității acesteia. Domnule Valentin Dolganiuc, v-ați numărat printre fondatorii Platformei Civice Demnitate și Adevăr, erați unul dintre lideri, o persoană foarte vizibilă a mișcării civice antioligarhice câțiva ani la rând. La un moment dat ați rupt, însă, relația cu această mișcare și iată că acum recent ați fondat o nouă convenție. Să înțelegem că obiectivele promovate în cadrul Platformei Demnitate și Adevăr, antioligarhice și anticorupție, nu mai sunt de actualitate? Ba da, când la 24 februarie 2015 am lansat Platforma Civică Demnitate și Adevăr, eram 14 persoane semnatare ale documentului de constituire. Obiectivele acelui document rămân până în prezent actuale în pofida faptului că Platforma Civică nu mai există, transformându-se în schimb în Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr (PPDA). Dezideratele platformei rămân desigur actuale: recuperarea miliardului, lupta împotriva oligarhiei și scoaterea statului din captivitatea acestei oligarhii. Doar că, eu și cu prietenii mei din actuala Convenție EuroUnionistă, rămânând fideli dezideratului scoaterii statului din captivitatea oligarhiei, suntem împotriva oricărei oligarhii. Adică, realizând că, de fapt, suntem participanți la niște reglări de conturi dintre persoane, care la un moment dat s-au aflat împreună aici în Republica Moldova și împreună au dat tunuri, am decis să ne îndepărtăm de una din tabere, poziționându-ne împotriva tuturor celor care au comis fărădelegi în această țară timp de 27 de ani. Nu aș vrea să dau nume, însă acești indivizi s-au regăsit la un moment dat și se mai regăsesc în prim planul știrilor. Este vorba despre Plahotniuc, Filat, Țopa, Platon, Șor. Toți acești indivizi, în diferite combinații, în diferite joncțiuni, mai ales din 1998 încoace, au dat tunuri de diferite dimensiuni. Ulterior, Plahotniuc și-a zis: sunt cel mai tare și trebuie să scap de ceilalți. Astfel a început această bătălie împotriva celorlalți pentru ca să-i elimine din toate acele scheme frauduloase de acumulare de bani, în care la un moment dat erau parteneri. Parteneriatele respective au culminat cu furtul miliardului. Până atunci au fost zecile de miliarde de dolari, bani rusești, spălați prin laundromatul moldovenesc format din bănci și sistemul judecătoresc. Pe urmă, trebuie să vorbim despre capturarea instituțiilor statului, în primul rând a celor coercitive cum ar fi Procuratura și Ministerul de Interne. Instituțiile financiare cum ar fi Banca Națională, Comisia Națională a pieței Financiare, diferite bănci, inclusiv Banca de Economii. Și această stare de fapt, creată aici în Republica Moldova este destul de favorabilă Moscovei. Și pericolul pe care îl aveam până acum din partea Moscovei, s-a dublat, s-a triplat sau poate chiar s-a înzecit. Pentru că Moscovei îi convine perfect această stare de haos dirijat și coordonat de strategii Kremlinului, aș zice. Pentru că dezideratul nostru suprem, supraviețuirea noastră ca identitate națională românească în aceste teritorii, despre care nu s-a vorbit timp de 27 de ani, este lăsat de izbeliște și, pentru a salva Republica Moldova, noi am constituit anul trecut, pe data de 14 decembrie 2017, manifestul Mișcării Civice Europene la inițiativa unui grup mare de deputați din primul Parlament, care au votat declarația de Independență a Republicii Moldova. Să revenim puțin la lupta antioligarhică. Să recunoaștem că Partidul Politic Demnitate și Adevăr continuă să fie vocea principală în această luptă. De ce ați plecat de la ei dacă aveți aceleași obiective? Eu de fapt, consider că se duce o bătălie între Plahotniuc și Țopa iar instrumentul lui Țopa este PPDA. Nu știu care sunt influențele din Occident dar, în momentul când partide politice din Germania și europene fac presiuni, scriu scenarii, nu știu cine stă în spatele acestor scenarii dar aceste scenarii nu întotdeauna sunt valabile pentru Republica Moldova. Pentru că în aceste scenarii se regăsește doar componenta antioligarhică, scoaterea statului din captivitate dar în nici un caz nu se regăsește formula existențială a Republicii Moldova prin afirmarea identității naționale românești a populației românești de aici. Problema identitară este neglijată cu desăvârșire, instituțiile statului, pe parcursul a 27 de ani n-au contribuit cu nimic la afirmarea identității naționale a etniei majoritare din Republica Moldova, Iar în ultimul timp, au mai apărut niște organizații neguvernamentale aici, în Republica Moldova, niște fundații finanțate de către Germania, care, până la urmă vin să implementeze și să propună pe ordinea de zi crearea unei alte identități decât cea românească în acest teritoriu: națiunea civică moldovenească. Or chestia cu națiunea civică moldovenească nu este altceva decât apă la moara Rusiei. Care ar fi interesul Rusiei aici? Nu știu cine stă în spatele acestor fundații însă eu cred că Rusia ne lucrează și prin intermediul unor instituții și organizații internaționale. Așa zisa națiune civică moldovenească este o invenție a Moscovei, mai subtilă decât cea a națiunii moldovenești sau identității moldovenești distincte de cea românească. Așa cum în 1924 a fost inventată limba moldovenească, alta decât cea română, pentru a slăbi națiunea românească prin excluderea acestei părți estice a ei și a-și promova interesele imperialiste în această regiune. Până la urmă, interesele Rusiei în regiune nu se schimbă, se schimbă doar instrumentele cu care operează, iar diversiunea cu ”națiunea civică moldovenească” nu este decât un nou instrument în acest sens. Vorbiți deci despre două momente aici, două obiective, lupta antioligarhică și cea de afirmare identitară. Totuși, să recunoaștem că mulți fruntași ai Platformei Demnitate și Adevăr, care se identifică drept români, susțin că nu este momentul pentru afirmarea identitară, au tras acest obiectiv pe linie moartă, pentru a coagula, potrivit lor, toate forțele din societate în luptei antioligarhică. Vreau să spun că unii oameni, care au rămas acolo, în cadrul Platformei, conștientizează necesitatea readucerii în prim plan a dezideratului afirmării identitare românești. Însă, din păcate, cei care dau tonul, cei care decid în cadrul Platformei, sunt cei care ignoră acest deziderat. Mai mult decât atât, eu cunosc două persoane, care sunt, pur și simplu antiromâni convinși. Într-o emisiune unde am participat împreună, au venit cu argumentul: dacă România pretinde și se unește până la urmă cu Republica Moldova, atunci trebuie să cedeze Transilvania. Și atunci eu am întrebat: dar ce, în Ardeal nu trăiesc în mare majoritate români? Gleb Pavlovschi, despre care vorbesc, n-a avut replică aici. Alt antiromân convins este Alexandr Sliusari, care vine din partidul lui Nicolae Chirtoacă, ”Forța Poporului” iar Nicolae Chirtoacă este agent cu acte în regulă a serviciilor secrete rusești. Încă în 1983 el a fost expulzat din ambasada Uniunii Sovietice de la Paris. Din 1990 acesta este aici, în Republica Moldova și își face munca stabil și conștient în favoarea Moscovei. Iar partidul ”Demnitate și Adevăr” a preluat partidul ”Forța Poporului” al acestui Chirtoacă, care are toate conexiunile la Moscova și l-a lăsat pe antiromânul Alexandr Sliusari să activeze mai departe în cadrul platformei. În acest context eu nu puteam să mă regăsesc mai departe în nici un caz în această mișcare. Eu le-am spus din start că nu merg pe dimensiunea politică și am mers pe cea civică. Am ieșit în stradă nu pentru Andrei Năstase, nu pentru Victor Țopa. Am ieșit în stradă pentru a apăra „sărăcia și nevoile și neamul”, dacă îl parafrazăm pe Eminescu. Am protestat împotriva furtului miliardului la care au participat mai multe entități oligarhice, am protestat împotriva furtului băncilor, a Aeroportului, a companiilor aeriene, a businessurilor, a terenurilor din Chișinău. Verticalitatea și demnitatea mea nu-mi permite însă să fiu mai departe alături de aceste persoane. În condițiile când trebuie să alegem între a fi alături de o grupare oligarhică sau alta sau să luptăm în primul rând pentru identitatea noastră românească, am ales să fiu pe această dimensiune. Pentru că, pe parcursul a 27 de ani am mai auzit, și nu o singură dată, că acum nu este momentul. Dar când va fi momentul? Mai trece o generație de români de aici și încă nu e momentul. Îmi amintesc cum spunea și Mircea Snegur că încă nu s-a copt Unirea. Au trecut 27 de ani și el încă nu ne-a spus dacă s-a copt sau nu. Dacă n-am fi vorbit despre limba română pe bază de grafie latină în 1988-89, nu le avem nici până acum. Dacă nu vom vorbi deschis, sus și tare despre identitatea noastră națională, despre acest spațiu ca unul românesc, noi niciodată nu-l vom aduce acasă și ne vom îndepărta tot mai mult de spațiul nostru etnic românesc, istoric. De fapt, aceste două deziderate, cel al reafirmării identității românești și cel al luptei împotriva oligarhiei și a statului capturat sunt incompatibile? Nu, ele nicidecum nu se contrazic. Eu am rămas și luptător pentru românism dar și luptător împotriva oligarhiei. Am rămas de aceeași parte a baricadei. Mai mult decât atât, nu poate exista victorie pe nicio dimensiune a luptei pentru democrație în afara dimensiunii noastre firești, naționale și românești. Dacă ne uităm, pe parcursul ultimilor 30 de ani, orice victorie obținută de noi a fost sub drapelul identitar românesc. Și acum, pentru a învinge această caracatiță oligarhică, trebuie să se unească întreaga societatea civilă, însă sub ce drapel? Aceasta ar fi mai bine să se unească sub drapelul unității naționale, cel care a consolidat întreaga suflare cu spirit patriotic și civic. Acum, când am lansat Convenția EuroUnionistă, am avut foarte mulți susținători. Foarte multă lume nu avea pentru cine să voteze. Ultimele sondaje vorbesc despre faptul că 50% din populație nu vrea să participe la vot, nu știe pentru cine și nu va vota. Și în aceste condiții, de ce a fost constituită Convenția EuroUnionistă? Deoarece, cel mai mare pericol pentru noi este acapararea Republicii Moldova, acapararea puterii în Republica Moldova de către Partidul Socialiștilor, care este partidul Moscovei, în frunte cu Igor Ddodon și federalizarea imediată a Republicii Moldova cu trei entități, fiecare din ele va avea dreptul de veto. Și atunci putem pune cruce și pe vectorul european, și pe identitatea românească a Basarabiei. Iată atunci, așa cum a declarat Dodon nu o singură dată, tot ce este românesc aici, toți cei ce luptă pentru românism aici, pentru adevărul istoric și dreptate, vor fi scoși în afara legii. În condițiile când noi, participând împreună cu alte entități la scrutin, ajungând în Parlament și având identitate clară românească și unionistă, Dodon nu va mai putea scoate unionismul în afara legii. Nu poți scoate în afara legii un curent politic, care are reprezentare parlamentară. De fapt, pe parcursul celor 27 ani de independență în Republica Moldova n-a existat niciodată o formațiune politică, care să spună deschis că a primit votul electoratului pentru a realiza dezideratul unionist. Acum însă riscăm însă ca în parlament să nu existe niciun deputat unionist. Ceea ce avem la momentul actual, fie Partidul Socialiștilor sau Partidul Democrat, care nu au nicio tangență cu românismul de aici, sunt dușmani ai românismului. Acest bloc ACUM, format din PPDA și Partidul Acțiune și Solidaritate, nu reprezintă în nici un caz electoratul românesc. Trei din patru alegători pro-români și unioniști nu participă la alegeri. Noi vom face tot posibilul pentru ca aceștia să mizeze pe noi ca forța care va duce înainte dezideratul Unirii și drapelul românismului, ei să participe la alegeri și astfel, pe lângă mandatele pe care le vor obține partidele care se numesc antioligarhice, vor mai veni și mandate ale unioniștilor. Până la urmă, PAS și DA sunt partenerii noștri firești. Înainte de a lansa Convenția EuroUnionistă, ați făcut legătura cu cei din blocul ACUM (PAS și PDDA) pentru a le atrage atenția asupra acestui fapt, că nu mizați pe electoratul lor ci pe cel, care la moment, nu are intenția să meargă la vot din cauza că în mesajul celor două partide nu se regăsește dezideratul național? Întreb asta deoarece, cât n-ar părea de ciudat, cele mai mari atacuri asupra Convenției EuroUnioniste au venit anume din direcția acestui bloc, al presei afiliate și a adepților lor, pe rețelele de socializare. Sondajele, inclusiv rezultatele Barometrului Opiniei Publice, făcute public recent ne arată că lucrurile se arată destul de grav. Doar cei rău intenționați și cei miopi nu pot înțelege că din cei care participă la alegeri, Partidul Socialiștilor are la moment 46%. Asta înseamnă 20-25 mandate pe listele de partid. Și pe circumscripțiile uninominale, cel puțin jumătate din mandate le revin acestora. Eu spun în cunoștință de cauză. A fost o lovitură gravă dată mișcării unioniste de la noi această reformă, potrivit căreia 51 de deputați (din 101) vor fi aleși pe circumscripții uninominale după un singur tur de scrutin. Electoratul proromânesc nu este majoritar în vreo circumscripție pentru a învinge într-un singur tur de scrutin. Primele șanse cu acest sistem electoral pe circumscripții într-un singur tur de scrutin le au socialiștii și Partidul Democrat, care exploatează la maximum resursa administrativă. În aceste condiții, atunci când la mandatele pe care le vor avea socialiștii (45-50 de mandate), se vor adăuga două mandate de la Renato Usatîi, două mandate de la Ilan Șor pentru că cei doi sunt conectați politic la Moscova, vor mai fi alte două mandate din Transnistria, două din Găgăuzia, unul din Taraclia, unde trăiesc bulgari și va veni încă un mandat de la Moscova, pe circumscripția diasporii din est, se va crea o largă majoritate parlamentară prorusească. Aici apare pericolul major pentru Republica Moldova: federalizarea Republicii Moldova, pierderea identității naționale românești a celor de la est de Prut și pierderea în ultimă instanță a acestui teritoriu național românesc. Și iată, în aceste condiții, ce este mai important pentru noi, ce punem în prim plan? Da, Moscova folosește perfect situația aceasta, pe care au creat-o tâlharii de aici, din Republica Moldova, folosește nemulțumirea populației legată de furtul miliardului pentru a scoate de pe agendă dezideratul național firesc al românilor basarabeni. Dacă, spre exemplu, într-un accident o persoană are leziuni și la coaste dar și la inimă, ce vom trata în primul rând? Desigur inima. Așa și aici, nu putem renunța la dezideratul afirmării noastre naționale și să ne axăm în totalitate doar pe lupta cu oligarhia în momentul când este sub semnul întrebării viitorul identității noastre românești. Referitor la alegerile pe circumscripții într-un singur tur de scrutin, știm că electoratul de dreapta din Republica Moldova a fost tot timpul extrem de fărâmițat deoarece există foarte multe partide și partiduțe de dreapta. Pe segmentul de stânga, pe de altă parte, există mult mai multă consolidare. În aceste condiții, Convenția EuroUnionistă nu ar face jocul stângii sau a Partidului Democrat, lansându-se dor cu trei luni înainte de alegeri? Astfel de acuzații sunt frecvente în adresa dvs. Convenția de fapt este ultima fază a planului elaborat de noi. Nu am început acum activitatea. Ea a început acum un an, la 14 decembrie 2017 când am anunțat Mișcarea Civică Europeană, care a venit cu un apel către toate forțele unioniste și antioligarhice din Republica Moldova pentru a constitui un bloc național și o listă națională. Și ne-am adresat tuturor partidelor politice de pe această dimensiune, inclusiv PAS, inclusiv PPDA. Am avut câteva mese rotunde, la care au participat câte 10-12 entități politice dar și civice. Ne-am întâlnit cu cei de la PAS, care nu au reacționat însă la oferta noastră. Le-am expus pericolul legat de câștigarea masivă a alegerilor de către socialiști. Ei însă ne-au răspuns că lupta lor este exclusiv antioligarhică și nici într-un caz nu poate fi geopolitică. PPDA nici n-a vrut să se întâlnească cu reprezentanții mișcării civice europene, care a fost o mișcare a societății civile și în ea se regăsesc cel puțin 20 de deputați în primul Parlament, care au votat independența Republicii Moldova și au responsabilitatea pentru această independență. vreau să remarc că independența Republicii Moldova este opera noastră, a românilor basarabeni și nu a moldoveniștilor și nu a stataliștilor. Tricolorul, limba română la fel sunt opera politicienilor, care se consideră români și unioniști. Însă nu am primit vreun răspuns la apelul nostru, s-a tergiversat timp de un an de zile răspunsul la apelul nostru. Suntem foarte nemulțumiți că ne-am lansat cu trei luni înainte de alegeri însă cauza este că am fost prea creduli în raport cu Maia Sandu (președinta PAS) și în raport cu Andrei Năstase (președinte PPDA). Pentru că noi i-am invitat pentru a discuta. Sunt foarte surprins că aceștia, într-un spirit profund antidemocratic, ca și democrații sau altădată comuniștii sau socialiștii în raport cu opoziția, atacă pe toate dimensiunile orice entitate care ar vrea să se afirme pe segmentul de dreapta a eșichierului politic fără a schița măcar un gest de dialog, conciliere sau de consolidare a forțelor. În ce privește fragmentarea, da există această problemă. Numai că nu trebuie să uităm că există o frontieră foarte mică de interferență a electoratului care este al partidelor PAS și DA și electoratul pe care mizăm noi. Avem în Republica Moldova 25-30 la sută de electorat unionist – românesc. Este cel mai conștient, cel mai european, cel mai rațional care nu poate fi mințit și nu votează pentru hrișcă și macaroane cum se întâmplă cu electoratul de stânga. Acest electorat votează conștient pentru dimensiunea românească. Avem 850 de mii de persoane cu cetățenie română, care au jurat credință neamului românesc. Noi pe acest electorat mizăm. Am spus, trei din patru unioniști nu știu pentru cine să voteze din entitățile existente la momentul actual. Noi, prin apariția noastră, venirea în acest spațiu electoral, nu facem nimic altceva decât să aducem mai multe mandate la acest segment, care la momentul actual este restrâns la un număr de 15-20 de mandate. Deci mizați pe electoratul, care la moment nu are intenție de vot și nu vă adresați în nici un fel electoratului blocului ACUM. Exact, însă pe de altă parte, eu nu pot admite ca acestui electorat românesc și unionist să i se frângă mâna fiind șantajat că n-o să aibă pentru cine vota și oricum pentru blocul ACUM va fi nevoit să-și dea votul. Și asta în timp ce orice intenție de formare a unei forțe politice unioniste este atacată vehement de către adepții și mass-media din jurul acestui bloc. În cadrul unor dezbateri televizate, unul din membrii fondatori ai Convenției EuroUnioniste, dl Anatol Țaranu a făcut o declarație că, în cazul intrării în Parlament, deputații din partea Convenției ar putea face coaliție cu Partidul Democrat. Reacția opiniei publice a fost vehementă, unii afirmând chiar că declarația respectivă ne demonstrează că formațiunea Convenția EuroUnionistă ar fi, de fapt, proiectul oligarhului Vladimir Plahotniuc. Nu pot să nu vă întreb în acest context dacă vedeți și în Partidul Democrat un aliat firesc. De fapt, moderatoarea Natalia Morari a simplificat lucrurile într-un hal fără de hal, punând întrebarea astfel încât să poată manipula la maxim opinia publică. De fapt, întrebarea nu trebuia să sune așa cum a sunat: ”Veți face sau nu alianță cu Partidul Democrat”. Întrebarea trebuia să sune cu totul altfel dacă vorbim despre corectitudine și profesionalism. Iată un exemplu: ”Sondajele de opinie arată că în viitorul Parlament vor ajunge patru-cinci entități politice, niciuna din ele neavând majoritate. Evident, trebuie să se creeze alianțe pentru a asigura guvernarea. Dacă veți ajunge și dvs, cu cine veți face această coaliție, admiteți o coaliție și cu Partidul Democrat?”. Însă întrebarea a sunat astfel: ”Veți face coaliție cu Plahotrniuc?”. Răspunsul a fost că noi nu dialogăm cu persoane fizice ci doar cu entități politice. Și, în cazul în care vom ajunge în Parlamentul Republicii Moldova, suntem gata să ne așezăm la masa de negocieri cu acele partide politice care acceptă programul nostru electoral și de guvernare. Dar, repet, în primul rând ei trebuie să accepte programul nostru care este un program românesc, unificator, de omogenizare a tuturor dimensiunilor atât economice, financiare cât și sociale. Este un program european, de integrare în Uniunea Europeană, ca un parcurs ireversibil și, al treilea, este un program antioligarhic. Dacă Partidul Democrat acceptă acest program al nostru, atunci mulți dintre fruntașii săi, inclusiv Vladimir Plahotniuc, ar trebui să ajungă la pușcărie. Noi avem suficientă maturitate și experiență politică pentru a face unele compromisuri în scopul urmăririi interesului național. În 1998, atunci când au intrat în Parlament mai multe forțe politice de dreapta și centru și Partidul Comuniștilor cu 41 de deputați, Dumitru Diacov, care era liderul Partidului Democrat (atunci se numea altfel), ne-a șantajat, cerând funcția de președinte al Parlamentului, altfel face alianță cu comuniștii. Noi am acceptat, deoarece acesta era mai aproape de interesul național decât o alianță dintre Diacov și Voronin încă de pe atunci. Dacă revenim la declarația despre care ați întrebat și despre furtuna ulterioară din presă, atunci când se trunchiază, se taie din context, se pun întrebări provocatoare, apar ulterior și interpretări provocatoare. Dacă luați Acordul de constituire al Convenției, veți vedea că acolo, ca un fir roșu este antioligarhia, scoaterea statului din captivitate. Noi luptăm pentru instituționalizarea Republicii Moldova dar nu luptăm cu anumite persoane. Căci dacă mâine Plahotniuc dispare, va apărea alt Plahotniuc. În condițiile când tu nu schimbi regulile jocului, în condițiile când nu scoți de sub influență politică instituțiile statului, putem să avem legi foarte bune însă dacă deciziile în domeniul justiției și a altor autorități sunt luate prin telefon. Aceste momente se pun în discuție în cadrul unei discuții televizate corecte. Iar răspunsul nostru este că noi discutăm cu orice entitate, care ne acceptă programul de guvernare. Alternativa este să fim rigizi, nu discutăm cu nimeni, nu acumulăm majoritatea parlamentară și avem două soluții. Prima este să ne ducem în alegeri anticipate. Însă cei care provoacă alegeri anticipate sunt blamați și iau și mai puține mandate. A doua soluție este ca Partidul Democrat să facă coaliție cu Partidul Socialiștilor. Și atunci vom avea exact acel scenariu de federalizare a Republicii Moldova despre care am vorbit. Ce alegem noi din aceste două soluții!? Interviu realizat de Chislea Ion Post-ul Valentin Dolganiuc: Vom promova interesele unioniștilor, care nu sunt reprezentați acum în politicul de la Chișinău apare prima dată în www.trb.ro - Evita riscul in business!.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TRB