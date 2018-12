Sibiu: O fetiţă a decedat, iar alta a fost rănită într-un accident pe DN14, în localitatea Şaroş pe Târnave

15:50

Preşedintele american Donald Trump i-a urat succes fostului său consilier pe probleme de securitate Michael Flynn, căzut în dizgraţie, înainte ca acesta să-şi primească sentinţa, marţi, pentru faptul că a minţit în faţa anchetatorilor federali cu privire la contactele sale cu Rusia, informează dpa."Succes astăzi la tribunal Generalului Michael Flynn. Va fi interesant de văzut ce are el de spus, în pofida presiunii extraordinare exercitate asupra lui, cu privire la Complicitatea Rusiei la campania noastră politică măreaţă şi, evident, de mare succes. Nu a fost nicio Complicitate!", a notat Donald Trump pe Twitter. Good luck today in court to General Michael Flynn. Will be interesting to see what he has to say, despite tremendous pressure being put on him, about Russian Collusion in our great and, obviously, highly successful political campaign. There was no Collusion!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2018Avocaţii lui Michael Flynn, devenit unul dintre principalii protagonişti ai anchetei privind amestecul Rusiei în alegerile prezidenţiale din SUA, au dat asigurări săptămâna trecută că acesta nu merită o pedeapsă cu închisoarea pentru că a minţit în legătură cu contactele sale cu Moscova după victoria lui Trump la alegerile prezidenţiale din 2016.Michael Flynn, consilierul candidatului Trump şi apoi consilier pentru securitate naţională al preşedintelui republican timp de 22 de zile, a pledat vinovat, în 2017, la acuzaţia că a minţit FBI, în special asupra conversaţiilor sale cu ambasadorul Rusiei în SUA, Serghei Kisliak. De asemenea, el a acceptat să coopereze cu justiţia. Foto: (c) Jonathan Ernst/File Photo/REUTERSÎn documente depuse la tribunal, înainte ca verdictul în acest caz să fie pronunţat pe 18 decembrie la Washington, avocaţii lui Michael Flynn au cerut ca acesta să fie condamnat la maximum un an de libertate sub supraveghere şi la 200 de ore de muncă în folosul comunităţii, 'o pedeapsă corectă', în opinia lor. AGERPRES/(AS - autor: Adriana Matcovschi, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Adrian Dădârlat)