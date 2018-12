Cățelușa de la Sarmizegetusa Regia, salvată de la moarte de angajații sitului. Au înfruntat frigul și nămeții uriași ca să-i ducă mâncare / FOTO

18:20

Preşedintele Klaus Iohannis s-a întâlnit, marţi, cu tinerii câştigători ai concursului Civic Avengers din cadrul proiectului Once Upon a Time in Romania, creat de Iniţiativa România. „Suntem într-o fază în care foarte mulţi politicieni pierd contactul cu oamenii, ceea ce este o mare problemă şi chiar un pericol”, a declarat marţi preşedintele Klaus Iohannis, în […] Post-ul Iohannis, într-un dialog cu tinerii: „Suntem într-o fază în care foarte mulţi politicieni pierd contactul cu oamenii, ceea ce este un pericol” apare prima dată în Libertatea.ro.