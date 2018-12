Sora Deliei, gravidă în șase luni, arată senzațional! ”Nici cură cu burgeri n-am ținut”

15:50

Cadourile pentru copii ar trebui să fie cele mai simple. De cele mai multe ori, cei mici își doresc jucării, dar ce faci atunci când copilul tău are tot ce își dorește? Gândește-te la ce îi ocupă cea mai mare parte din zi. Obișnuiește să se joace în majoritatea timpului? Cumpără-i un joc educativ (https://www.emag.ro/joc-educativ-science4you-fabrica-de-sapunuri-parfumate-mini-5600310395374/pd/D5ZM13BBM/). […] The post Cadouri ideale pentru copii appeared first on Cancan.ro.