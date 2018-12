Nistor sună mobilizarea și are un mesaj important pentru fani: "Facem asta pentru voi, veniți în număr cât mai mare!"

18:50

Simona Halep (27 de ani, 1 WTA) este eroina celei mai recente reclame a sponsorului tehnic Nike. Liderul WTA rememorează clipa în care a luat contact cu tenisul, aparent fortuit. "Fratele meu juca tenis, iar eu doar am mers cu el pe teren. Eram acolo doar să îl văd. Am luat racheta, am pătruns pe teren, iar antrenorul a spus că ar fi o idee bună să mă antrenez. Așa am ajuns unde sunt astăzi. Sunt extrem de competitivă, dar iubesc sportul ăsta. ...