Ion Iliescu A UITAT ce a declarat pentru LE FIGARO

În 2003, eram student la ştiinţe politice. Făceam practică în fiecare an, de regulă, pe la instituţii publice. Ei bine, în acel an mi-am dorit ceva mai special. M-am gândit la un post de radio. Zis şi făcut: în scurt timp am reuşit să intru în redacţia unui radio local din Bucureşti, sub umbrela Radiodifuziunii Române. O echipă de câţiva oameni tineri şi cu experienţă ţineau întreaga redacţie. Asta mi s-a părut energizant şi optimist pentru zona de radio de la noi. Timp de vreo 2-3 săptămâni, am...