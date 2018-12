METEO 19 decembrie. Temperaturi scăzute în București

16:50

După ce Ana-Maria Otvoş s-a restras de la Exatlon din cauza unei accidentări, războinica s-a întors în România şi a sărit în braţele iubitului care a aşteptat-o nerăbdător. Iubit care visează să inrte în competiție, din sezonul 3. Otvoş a împărtăşit apoi cu prietenii virtuali o fotografie cu iubitul ei. Alin s-a îmbrăcat în echipamentul […] The post Concurent surpriză la Exatlon sezon 3! Iubitul Anei Otvos va intra în echipa Războinicilor