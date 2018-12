Iaşi: Conducerea UAIC neagă că ar fi primit o scrisoare deschisă privind revocarea lui Toader din funcţia de rector

09:30

IANUARIE7 - Cântăreaţa franceză France Gall. (n. 9 oct. 1947)8 - Juan Carlos Garcia, fundaşul din Honduras care a jucat la echipa de fotbal Wigan Athletic. (n. 8 mart.1988)14 - Pilotul american Dan Gurney. (n. 13 apr. 1931)- Regizorul şi scenaristul american Hugh Wilson, realizatorul cunoscutei comedii "Police Academy" (1984). (n. 21 aug. 1943)15 - Solista formaţiei irlandeze de muzică rock The Cranberries, Dolores O'Riordan. (n. 6 sept. 1971)16 - Ruben Osvaldo Diaz, fost fotbalist la Atletico Madrid, supranumit ''el Panadero" ("Brutarul"). (n. 8 ian. 1946)- Fostul baschetbalist american Jo Jo White, dublu campion al NBA cu Boston Celtics şi campion olimpic în 1968 cu selecţionata SUA. (n. 16 nov. 1946)17 - Creatoarea de modă elveţiană Christa de Carouge. (n. 6 aug. 1936)18 - John Barton, cofondatorul Royal Shakespeare Company. (n. 26 nov. 1928)19 - Dorothy Malone, care a câştigat un premiu Oscar pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar în filmul ''Written on the Wind'' (1956). (n. 30 ian. 1925)20 - Americanca Naomi Parker Fraley, care a inspirat cu bandana sa roşie în buline posterul ''We Can Do It!'', devenit emblema mai multor generaţii de luptă feministă. (n. 26 aug. 1921)22 - Romanciera americană Ursula K. Le Guin, printre cei mai importanţi scriitori de science fiction. (n. 21 oct. 1929)23 - Nicanor Parra, scriitor chilian iconoclast şi profet autoproclamat al anti-poeziei. (n. 5 sept. 1914)24 - Mark E. Smith, cântăreţul şi solistul trupei britanice rock "The Fall". (n. 5 mart. 1957)26 - Elizabeth Hawley, o cunoscută autoare de cronici ale expediţiilor pe vârfurile din Himalaya. (n. 9 nov. 1923)27 - Mort Walker, creatorul benzii desenate ''Beetle Bailey'', care are ca protagonist un militar leneş din armata SUA. (n. 3 sept.1923)28 - Fondatorul Ikea, miliardarul Ingvar Kamprad. (n. 30 mart. 1926)FEBRUARIE1 - Fidel Castro Diaz-Ballart, fiul cel mare al fostului lider cubanez Fidel Castro. (n. 1 sept. 1949)9 - Actorul american John Gavin, cunoscut pentru rolul său din "Psycho". (n. 8 apr. 1931)- Fotbalistul internaţional irlandez Liam Miller. (n. 13 febr. 1981)- Actorul american Reg E. Cathey, cunoscut pentru rolurile din serialele "House of Cards" şi "The Wire". (n. 18 aug. 1958)13 - Prinţul Henrik, soţul reginei Margrethe a II-a a Danemarcei. (n. 11 iun. 1934)14 - Fostul prim-ministru olandez Ruud Lubbers (4 nov. 1982 - 22 aug. 1994). (n. 7 mai 1939)19 - Rusul Iuri Tukalov, dublu campion olimpic de canotaj, devenit în 1952 primul canotor sovietic care a câştigat o medalie de aur la Jocurile Olimpice. (n. 4 iul. 1930)21 - Actorul japonez Ren Osugi, cunoscut din filmele regizorului Takeshi Kitano. (n. 27 sept. 1951)22 - Caricaturistul spaniol Antonio Fraguas, cunoscut drept ''Forges''. (n. 17 ian. 1942)MARTIE2 - Şeful de orchestră spaniol Jesús López-Cobos, cunoscut pentru activitatea de dirijor al Operei din Berlin şi al Orchestrei Simfonice din Cincinnati. (n. 25 febr. 1940)4 - Fundaşul internaţional italian Davide Astori, căpitanul echipei Fiorentina. (n. 7 ian. 1987)9 - Geneticianul britanic Sir John Sulston, laureat al premiului Nobel pentru medicină. (n. 27 mart. 1942)10 - Creatorul de modă francez Hubert de Givenchy, fondator al casei cu acelaşi nume. (n. 21 febr. 1927)12 - Actorul rus Oleg Tabakov. (n. 17 aug. 1935)13 - Fostul jucător american de tenis Ken Flach, câştigător al turneelor US Open şi Wimbledon la dublu. (n. 24 mai 1963)- Pediatrul american Thomas Berry Brazelton, care a revoluţionat concepţia despre nou-născuţi şi a semnat numeroase lucrări despre dezvoltarea copilului cunoscute în întreaga lume. (n. 10 mai 1918)14 - Astrofizicianul britanic Stephen Hawking. (n. 8 ian. 1942)Astrofizicianul Stephen HawkingFoto: (c) Ray Tang / Xinhua - Emily Nasrallah, romancieră libaneză şi militantă pentru drepturile femeilor. (n. 6 iul. 1931)15 - Tom Benson, proprietarul echipelor profesioniste de baschet şi fotbal american din oraşul New Orleans. (n. 12 iul. 1927)22 - Fotbalistul argentinian Rene Houseman. (n. 19 iul. 1953)24 - Cântăreaţa elveţiană Lys Assia, pe numele său real Rosa Mina Schärer, care a câştigat în 1956 prima ediţie a concursului Eurovision. (n. 3 mart. 1924)27 - Actriţa franceză Stéphane Audran, protagonistă a filmului "Festin de Babette" (Oscar pentru cel mai bun film străin în 1988). (n. 8 nov. 1932)APRILIE2 - Militanta sud-africană antiapartheid Winnie Madikizela Mandela, fostă soţie a lui Nelson Mandela. (n. 26 sept. 1936)5 - Pianistul american Cecil Taylor, unul dintre cei mai importanţi creatori moderni de jazz. (n. 25 mart.1929)6 - Realizatorul japonez de filme de animaţie "anime" Isao Takahata, cofondator al studioului de animaţie Ghibli şi cunoscut în special pentru pelicula "The Grave of the Fireflies". (n. 9 oct. 1935)- Cântăreţul Jacques Higelin, unul dintre pionierii rock-ului francez. (n. 18 oct. 1940)8 - Rutierul belgian Michael Goolaerts. (n. 24 iul. 1994)14 - Regizorul de origine cehă, Milos Forman. (n. 18 febr. 1932)15 - Regizorul de film Vittorio Taviani, care, împreună cu fratele său Paolo, a semnat capodopere ale cinematografiei italiene, precum "Padre Padrone" (1977) sau "Cesare deve morire" (2012). (n. 20 sept. 1929)17 - Barbara Bush, soţia celui de-al 41-lea preşedinte al SUA, George Herbert Walker Bush (1989-1993) şi mama celui de-al 43-lea, George Walker Bush (2001-2009). (n. 8 iun. 1925)19 - Italianul Bruno Sammartino, legendă a wrestling-ului mondial. (n. 6 oct. 1935)20 - Tim Bergling (Avicii), unul dintre cei mai cunoscuţi DJ de muzică electronică. (n. 8 sept. 1989)21 - Actorul Verne Troyer, cunoscut pentru rolul Mini-Me din seria de filme "Austin Powers. (n. 1 ian. 1969)25 - Regizorul britanic Michael Anderson, cunoscut în primul rând pentru filmul "Around the World in 80 Days". (n. 30 ian.1920)30 - Cântăreaţa franceză Rose Laurens, interpreta melodiei ''Africa''. (n. 4 mart. 1953)MAI7 - Cântăreaţa belgiană Claudine Luypaerts, cunoscută sub numele de Maurane. (n. 12 nov. 1960)10 - David Goodall, cel mai bătrân om de ştiinţă din Australia. (n. 4 apr. 1914)11 - Yvan Mainini, fostul preşedinte al Federaţiei franceze de baschet (FFBB) şi al Federaţiei Internaţionale de Baschet (FIBA). (n. 26 dec. 1944)15 - Scriitorul american Tom Wolfe, unul dintre iniţiatorii mişcării ''noul jurnalism''. (n. 2 mart. 1931)17 - Nicole Fontaine, fost preşedinte al Parlamentului European (20 iul. 1999 - 15 ian. 2002). (n. 16 ian. 1942)Nicole Fontaine, fost preşedinte al Parlamentului EuropeanFoto: (c) ALEX TUDOR / Arhiva AGERPRES 22 - Scriitorul american Philip Roth, laureat al premiului Pulitzer. (n. 19 mart. 1933)23 - Militantul cubanez anticastrist Luis Posada Carriles, fost agent CIA şi participant la debarcarea din Golful Porcilor, în 1961. (n. 15 febr. 1928)27 - Specialistul francez în relaţii internaţionale Pierre Hassner, de origine română, analist al situaţiilor de conflict, război şi totalitarism. (n. 31 ian.1933)IUNIE3 - Frank Carlucci, fost secretar al apărării din SUA, în timpul preşedintelui Ronald Reagan. (n. 18 oct 1930)5 - Creatoarea de modă americană Kate Spade. (n. 24 dec. 1962)8 - Anthony Bourdain, renumitul maestru bucătar şi prezentator TV, gazda emisiunii "Parts Unknown", dedicată călătoriilor şi gastronomiei difuzată de CNN. (n. 25 iun. 1956)- Sculptorul grec Theodoros Papadimitriou, cunoscut pentru faptul că îşi semna lucrările folosindu-şi doar prenumele. (n. 1931)9 - Fosta mare campioană braziliană de tenis Maria Esther Bueno, câştigătoare a 19 turnee de Mare Şlem, inclusiv şapte la simplu. (n. 11 oct. 1939)14 - Actorul şi regizorul rus Stanislav Govoruhin, care a scris scenariul filmului sovietic "Piraţii secolului XX" (1979). (n. 29 mart. 1936)25 - Fotograful sud-african David Goldblatt, care a denunţat în creaţiile sale sistemul de apartheid din ţara lui. (n. 29 nov. 1930)29 - Steve Ditko, autorul american de "comic books", care a participat alături de Stan Lee la crearea celebrului personaj Spider-Man. (n. 2 nov. 1927)30 - Fosta atletă poloneză Irena Szewinska, supranumită "regina sprintului". (n. 24 mai 1946)IULIE1 - Balerina britanică Gillian Lynne, coregrafa unor musicaluri celebre, printre care "Cats" sau "The Phantom Of The Opera". (n. 20 febr. 1926)4 - Scriitorul francez Georges-Emmanuel Clancier, laureat al premiului Goncourt pentru poezie şi autor al unor volume ca "Pain noir" şi "L'Eternité plus un jour". (n. 3 mai 1914)- Muzicianul şi producătorul american Richard Swift. (n. 16 mart. 1977)- Miliardarul Wang Jian, fondatorul grupului HNA, după ce a căzut de pe un zid din masivul muntos Luberon din sud-estul Franţei în timp ce încerca să se fotografieze. (n. 1961)5 - Scriitorul şi cineastul francez Claude Lanzmann. (n. 27 nov. 1925)- Cardinalul francez Jean-Louis Tauran, preşedintele Consiliului Pontifical pentru Dialogul Interreligios. (n. 5 apr. 1943)10 - Scriitorul Clive King, cunoscut în special pentru cartea clasică pentru copii "Stig of the Dump". (n. 24 apr. 1924)13 - Nancy Sinatra (Barbato), prima soţie a artistului Frank Sinatra. (n. 25 mart. 1917)28 - Scriitorul, dramaturgul şi poetul rus Vladimir Voinovici. (n. 26 sept. 1932)AUGUST2 - Ciclistul Armand De Las Cuevas, campionul Franţei din anul 1991. (n. 26 iun. 1968)5 - Actriţa Charlotte Rae, cunoscută publicului american din sitcom-uri ca "Diff'rent Strokes" şi "The Facts of Life". (n. 22 apr. 1926)6 - Joël Robuchon, chef-ul francez cu cele mai multe stele Michelin din lume (32), considerat "bucătarul secolului" de ghidul Gault & Millau. (n. 7 apr. 1945)8 - Atletul kenyan Nicholas Bett, campion mondial la 400 m garduri, în 2015 la Beijing. (n. 14 iun. 1992)11 - Scriitorul britanic Vidiadhar Surajprasad Naipaul, distins în anul 2001 cu Premiul Nobel pentru Literatură. (n. 17 aug. 1932)16 - Figura majoră a scenei muzicale internaţionale de peste 60 de ani, legendara artistă Aretha Franklin. (n. 25 mart. 1942)18 - Fostul secretar general al ONU, Kofi Annan (1 ian. 1997 - 31 dec. 2006), laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 2001. (n. 8 apr. 1938)Fostul secretar general al ONU, Kofi AnnanFoto: (c) Martial Trezzini/Keystone via AP 19 - René Le Coultre, inventatorul ceasurilor de mână cu cuarţ. (n. 28 iul. 1918)22 - Chitaristul american Ed King, fost membru al trupei de rock Lynyrd Skynyrd şi unul din compozitorii celebrei piesei "Sweet Home Alabama". (n. 14 sept. 1949)25 - Senatorul american John McCain, considerat un erou al Războiului din Vietnam şi o figură nonconformistă a politicii americane. (n. 29 aug. 1936)26 - Dramaturgul american Neil Simon, unul din cei mai prolifici şi populari autori de pe Broadway. (n. 4 iul. 1927)SEPTEMBRIEActorul Burt ReynoldsFoto: (c) Jack Plunkett/Invision/AP6 - Actorul american Burt Reynolds. (n. 11 febr. 1936)7 - Rapperul Mac Miller, pe numele real Malcolm McCormick. (n. 19 ian. 1992)11 - Sportivul suedez Frank Andersson, fost campion mondial la lupte. (n. 9 mai 1956)12 - Cântăreţul Rachid Taha, născut în Algeria şi figură emblematică a rockului francez în anii ‘80. (n. 8 sept. 1958)19 - Actorul egiptean Gamil Rateb. (n. 1926)- Fostul scrimer maghiar Gyozo Kulcsar, cvadruplu campion olimpic şi triplu campion mondial la spadă. (n. 18 oct. 1940 )21 - Actorul belgian Serge Lariviere. (n. 12 dec. 1957)23 - Cercetătorul Charles Kuen Kao, laureat al premiului Nobel pentru Fizică în 2009 pentru lucrările sale de fibră optică. (n. 1933)- Producătorul primelor două filme din seria ''Star Wars'', Gary Kurtz. (n. 27 iul. 1940)30 - Kim Larsen, o legendă a muzicii rock daneze. (n. 23 oct. 1945)- Artistul francez René Pétillon, autorul benzii desenate "L'Enquęte corse''. (n. 12 dec. 1945)OCTOMBRIE1 - Cântăreţul francez Charles Aznavour. (n. 22 mai 1924)Cântăreţul Charles AznavourFoto: (c) QUIQUE GARCIA / EPA - Trompetistul şi percuţionistul newyorkez Jerry Gonzalez. (n. 5 iun. 1949)5 - Ciclistul belgian Jimmy Duquennoy. (9 iun.1995)6 - Soprana spaniolă de origine catalană Montserrat Caballé. (n. 12 apr. 1933)Soprana Montserrat CaballéFoto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO 11 - Doug Ellis, fost preşedinte al clubului de fotbal englez Aston Villa. (n. 3 ian. 1924)15 - Miliardarul Paul Allen, fondator în 1975 împreună cu Bill Gates al gigantului american din domeniul informaticii Microsoft. (n. 21 ian. 1953)19 - Wanda Ferragamo, preşedinte de onoare al grupului florentin de modă Salvatore Ferragamo SpA. (n. 18 dec. 1921)20 - Wim Kok, prim-ministru al Olandei (1994-2002). (n. 29 sept. 1938)22 - Gilberto Benetton, unul dintre fondatorii mărcii de îmbrăcăminte "United Colors of Benetton". (n. 19 iun. 1941)23 - Tenismanul australian Todd Reid, campion mondial de juniori la Wimbledon în 2002. (n. 3 iun. 1984)28 - Celebrul dirijor australian Richard Gill. (n. 1941)NOIEMBRIE2 - Trompetistul american Roy Hargrove. (n. 16 oct. 1969)6 - Fostul ciclist profesionist australian Jonathan Cantwell. (n. 8 ian. 1982)7 - Francis Lai, compozitorul francez al coloanelor sonore ale unor filme celebre precum "'Love Story" sau "Un homme et une femme". (n. 26 apr. 1932)12 - Stan Lee, scenaristul american care a creat pentru editorul Marvel Comics personaje emblematice, precum Spider-Man, X-Men şi Hulk. (n. 28 dec. 1922)14 - Scriitorul mexican Fernando del Paso. (n. 1 apr. 1935)16 - Scriitorul şi romancierul american William Goldman, care a semnat scenariile mai multor filme de succes ca ''All the President's Men" sau "Marathon Man". (n.12 aug. 1931)18 - Baronul mexican al drogurilor Héctor Beltrán Leyva, deţinut din 2014 într-o închisoare de maximă siguranţă. (n. 15 febr. 1965)21 - Raymundo Chávez, veteran de război, supravieţuitorul cel mai longeviv al atacului japonez de la Pearl Harbor din 1941. (n. 1912)- Directorul Serviciului de informaţii al armatei ruse (GRU), Igor Korobov. (n. 3 aug. 1956)26 - Regizorul italian Bernardo Bertolucci. (n. 16 mart.1941)DECEMBRIEFoto: (c) JIM HOLLANDER BLACK AND WHITE ONLY / EPA 1 - Fostul preşedinte american George Herbert Walker Bush, cel de-al 41-lea preşedinte al SUA (1989-1993). (n. 12 iun.1924)3 - Fostul pugilist german Markus Beyer, care a deţinut de trei ori titlul mondial la categoria mijlocie. (n. 28 apr. 1971)8 - Cea mai veche militantă din Rusia pentru drepturile omului, Liudmila Alexeeva, fostă disidentă sovietică şi unul dintre simbolurile rezistenţei în Rusia contemporană. (n. 20 iul. 1927)13 - Cântăreaţa americană de jazz Nancy Wilson. (20 febr. 1937)14 - Jurnalistul şi scriitorul german Wilhelm Genazino. (n. 22 ian. 1943)16 - Cântăreţul spaniol de flamenco Antonio Cortés Pantoja, supranumit ''Chiquetete''. (n. 26 iul. 1948)