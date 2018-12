Contestat de populiștii lumii, George Soros e desemnat ”personalitatea anului” la Financial Times

Atacat din toate colțurile lumii de lideri politici cu care are sau nu are vreo legătură, de la Donald Trump și Viktor Orban la Liviu Dragnea, Geroge Soros a fost desemnat de către Financial Times ”personalitatea anului” 2018. Citește mai departe...

