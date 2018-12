Aproape 1.900 de locuri de muncă vacante pentru români în Europa, cele mai multe în Spania

09:10

Anca Pop a murit după ce a căzut cu mașina în Dunăre, iar scafandrii i-au scos trupul la suprafață după ce familia, alarmată, a sesizat autoritățile în legătură cu dispariția vedetei. Ancheta este în desfășurare, fiind lansate mai muylte ipoteze, una dintre ele fiind chiar o eventuală sinucidere. Cei de la CNAIR au declarat că […] The post Anca Pop s-a sinucis, de fapt?! Sora cântăreței care s-a înecat în Dunăre, dezvăluiri cutremurătoare appeared first on Cancan.ro.