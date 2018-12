Adela Jansen (CDR): Participanţii la fondurile de pensii au pierdut într-o singură zi circa 300 de milioane de euro

15:50

Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Cristiano Bergodi, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că ilfovenii vor merge la Iaşi să ia toate punctele în meciul cu echipa locală Politehnica.''E ultimul meci pe care îl jucăm în acest an, e un meci foarte important, un meci greu, împotriva unei echipe care mi se pare că e pe un drum foarte bun, dar mergem acolo pentru a lua punctele'', a spus Bergodi.''Am încredere în ceea ce am făcut şi mi se pare o schimbare din partea băieţilor, şi din punct de vedere al atitudinii, iar asta îmi dă încredere pentru meciul cu Iaşi'', a mai spus italianul.Bergodi a mărturisit că are amintiri frumoase de pe vremea când a antrenat la Iaşi şi a salvat echipa de la retrogradare: ''Mergem acolo unde am antrenat în 2009 şi de unde am şi amintiri foarte frumoase de când ne-am salvat de la retrogradare. Şi la Voluntari se poate face treabă bună şi să ne salvăm, suntem foarte încrezători. Când eram la Iaşi nu era acest sistem competiţional, eram pe antepenultimul loc, am venit în ianuarie şi ne-am salvat.''Tehnicianul italian a recunoscut că echipa sa are o problemă cu finalurile de meci, deoarece primeşte foarte multe goluri în ultimul sfert de oră. ''Am văzut statisticile pentru echipa noastră, care a luat multe goluri spre sfârşitul meciurilor. Trebuie să lucrăm mai mult la concentrare'', a comentat Bergodi.Antrenorul echipei FC Voluntari a precizat că fundaşul Igor Armaş este incert pentru meciul cu Poli Iaşi: ''E greu ca Armaş să poată juca la Iaşi. A avut o lovitură în spate şi nu va fi uşor să se recupereze''.Bergodi a salutat regula care obligă cluburile să joace cu un jucător under-21 în teren, iar din vară cu doi: ''E un lucru bun că joacă cel puţin un jucător Under-21. Jucătorii tineri capătă experienţă de la cei mai în vârstă şi atunci cresc mai repede''.Referitor la vremea potrivnică fotbalului şi la terenurile dificile din această perioadă, Bergodi a afirmat că era mai bine cu câţiva ani în urmă, când campionatul se termina la jumătatea lunii decembrie.''Dacă ai un gazon ca la Voluntari e bine, dar nu sunt aşa toate terenurile de joc, e greu. Însă, nu e uşor întrerupi campionatul şi să opreşti banii care vin la cluburi'', a comentat Bergodi.În acest context, fostul fotbalist italian a declarat că speră că va fi un teren bun la derby-ul dintre FCSB şi CFR Cluj, echipe pe care le-a antrenat anterior şi la care a mărturisit că s-a simţit bine: ''Clujul nu pierde niciun punct, e o echipă experimentată, are jucători tehnici, FCSB e mai tânără, dar are aceleaşi şanse la victorie. E un meci foarte important, să sperăm că vom vedea un meci plăcut. Nu ştiu cum e terenul''.Politehnica Iaşi o va întâlni vineri pe FC Voluntari, pe Stadionul ''Emil Alexandrescu'' din Iaşi, de la 17,30, în etapa a 21-a a Ligii I de fotbal, ultima din acest an. Poli s-a impus tur cu scorul de 3-2, printr-un gol înscris în prelungiri.AGERPRES (A, autor: Mihai Ţenea, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Simona Aruştei)