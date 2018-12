Pactul global cu privire la migraţii, ratificat de ONU cu o majoritate foarte puternică

19:10

Numărul familiilor fără adăpost a crescut, recent, una dintre cauze fiind violenţa domestică, a declarat pentru AGERPRES Ian Tilling, preşedinte al Asociaţiei "Casa Ioana"."Casa Ioana" a organizat, miercuri, un eveniment la Gara de Nord, în cadrul căruia ambasadorul Marii Britanii în România, Andrew Noble, şi reprezentanţi ai Ambasadei SUA la Bucureşti au servit o masă caldă unor persoane fără adăpost.Persoanele care au venit la eveniment au primit câte o porţie de hrană caldă, pachete cu mâncare şi haine, provenite din donaţii. Cu aproximativ trei săptămâni înainte de evenimentul de miercuri, voluntari ai "Casa Ioana" au oferit persoanelor fără adăpost invitaţii tipărite, pe care aceştia din urmă au fost rugaţi să completeze mai multe detalii, printre care vârsta, numărul copiilor şi numărul persoanelor care îi însoţesc la evenimentul caritabil.Ian Tilling susţine că, potrivit datelor colectate anterior, în prezent "este o explozie a familiilor fără adăpost", iar motivele sunt multiple, dar unul major este violenţa în familie."E o combinaţie de mai mulţi factori. Lipsa de adăpost este un eveniment, nu o stare. Toţi au o istorie a modului în care au ajuns să fie fără adăpost - locuinţe neadecvate, suprapopulate. Cel mai important factor este despărţirea cuplurilor. Violenţa domestică are o influenţă în fenomenul familiilor fără adăpost, dar criza economică este încă prezentă. Locurile de muncă ... chiriile sunt astronomice. Oamenii ori nu îşi permit să locuiască, ori sacrifică o parte foarte mare a venitului lor încât nu le mai rămâne nimic", a punctat el.Pentru familiile fără adăpost, o provocare este situaţia celor mici. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO"În multe familii fără adăpost mamele lucrează şi trebuie să găsească pe cineva cu care să lase copiii în timp ce ea lucrează. În general, este tot o persoană fără adăpost sau cineva în care au încredere. Este foarte dificil, deoarece toată reţeaua lor socială a fost distrusă. Adică, eu sau dumneavoastră putem sta la prieteni, la familie până ne revenim. Aceşti oameni nu au nimic. Trebuie să se gândească la cum să câştige bani, hrană, unde să stea peste noapte. Tot ce fac este pe termen scurt. Nu fac planuri pentru viitor, deoarece nu au un viitor", a afirmat preşedintele Casa Ioana."Casa Ioana" are în prezent două centre - unul nou, renovat, care poate găzdui opt familii, şi altul care urmează să fie renovat."Refuzăm 130-140 de familii pe an, pentru că nu avem spaţiu. Facem eforturi să readucem copiii la şcoală, ca mamele să aibă un loc de muncă, să ajungă la condiţia în care îşi pot permite un cămin al lor", a spus Tilling.El a vorbit despre lipsa de resurse, când este vorba de ajutarea familiilor fără adăpost."În fiecare an, povestea merge mai departe. Nu sunt destule resurse, nu sunt destule paturi în adăposturi. Este o nebunie. De ce trebuie să trăiască oamenii aşa? Este 2018", a spus Tilling.El apreciază că, datorită evenimentelor de conştientizare, oamenii fără adăpost sunt văzuţi altfel decât în trecut. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO"Cred că imaginea-stereotip a oamenilor fără adăpost, de vagabonzi şi leneşi, dispare încet-încet, cred că da. În general, când vorbim cu oamenii, ei sunt mai conştienţi de contextul fenomenului oamenilor fără adăpost. Dar mai avem de lucru", a punctat Tilling.Totodată, el evidenţiază că ajutorul oferit oamenilor fără adăpost este perceput sezonier."Avem un adăpost al municipalităţii de 600 de persoane iarna. Dar ce facem vara?", a punctat acesta."Casa Ioana" organizează evenimente care au ca scop ajutarea persoanelor fără adăpost, dar şi conştientizarea, la nivelul societăţii, a acestui fenomen - un eveniment în octombrie, când voluntari ai organizaţiei dorm sub cerul liber, iar al doilea - cantina mobilă de Crăciun, de la Gara de Nord."Aş vrea să facem asta în fiecare săptămână, dar nu avem destule resurse", spune Tilling despre cantina mobilă. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTOLa rândul său, ambasadorul Andrew Noble, care a oferit mâncare caldă persoanelor fără adăpost, a descris "Casa Ioana" drept o "organizaţie română astăzi, care a început ca organizaţie fondată de un britanic". "E normal să îl sprijin pe el, dar pentru mine, personal, cred că e important în sezonul de Crăciun să facem ceva pentru cei care nu au mult în viaţă. Ăsta este mesajul Crăciunului şi chiar dacă este numai un mic ajutor vreau să fac ceva pentru cei fără de adăpost, cei care suferă în zilele de astăzi", a evidenţiat diplomatul.El a vorbit despre modul în care uneori în Marea Britanie şi uneori în România munca unor organizaţii non-guvernamentale devine model pentru sistemul ţării respective."Avem deja experienţa în România, că nişte lucruri care au fost făcute de organizaţiile non-guvernamentale britanice au fost luate după aia de SMURD (...) Hospice face nişte lucruri care ar trebui să fie în sectorul de sănătate pentru fiecare", a punctat ambasadorul.Ambasadorul Marii Britanii este patron onorific al organizaţiilor Hospice Casa Speranţei şi Light Into Europe. AGERPRES/(A - autor: Oana Ghiţă, editor: Mihai Simionescu, editor online: Adrian Dădârlat)