DEZASTRU pentru Iohannis! Ce plan a pus la cale, mai nou, Liviu Dragnea

Slobozâ-ne gazdă-n casă,/Nu ne țâne la fereastră!/Slobozâ-ne gazdă-n tindă, N-auzi zarvă de colinde? Fiecare sfârșit de an este încununat de bucuria venirii în lume a Pruncului din ieslea Betleemului. Cerul și Pământul se bucură deopotrivă, iar Îngerii și oamenii slăvesc în acelasi glas minunea care se întâmplă an de an, de două milenii. În aceeași stare de spirit suntem si noi, tineri din întreaga țară, crescuți frumos în Tindă de Rai.