LIVE Ora 10:00 Cronica unei moţiuni EŞUATE. Opoziţia ar avea nevoie de ÎNCĂ 70 DE VOTURI

20:30

După ce am aflat ce are în chiloţi (el însuşi a mărturisit că i-a pus microfoane statul paralel), aflăm şi ce are în cap ministrul Teodorovici: un gaz de balon, care i-l ţine pe umeri. Duminică, în Consiliul Naţional PSD, Jupânul l-a luat la bastoane ca pe un băiat de prăvălie şi aseară s-a şi executat. A scos una tare: ”taxa pe lăcomie”. (Se vor găsi destui zevzeci în electoratul socialiştilor şi iasă din piele de bucurie că urmează să se detoneze agăţaţi de fluturaşul de leafă). Fante de cabin...