EXCLUSIV/ „A fost șocul vieții când am aflat cine e Moș Crăciun!”. Răzvan Lucescu ne-a dezvăluit cum a descoperit, când era în clasa a III-a, că Mircea Lucescu, tatăl lui, este cel responsabil pentru cadourile de sub brad

Răzvan Lucescu a rememorat, pentru Libertatea, momente ale sărbătorilor de altădată, dar și-a amintit și un moment tragicomic din copilăria sa, când a surprins o discuție în familie cu privire la cel care pune cadourile sub brad. Mircea Lucescu se costuma în Moș Crăciun în cadrul unor evenimente cu colinde, cu cântece și cu jocuri, […] Post-ul EXCLUSIV/ „A fost șocul vieții când am aflat cine e Moș Crăciun!”. Răzvan Lucescu ne-a dezvăluit cum a descoperit, când era în clasa a III-a, că Mircea Lucescu, tatăl lui, este cel responsabil pentru cadourile de sub brad apare prima dată în Libertatea.ro.

