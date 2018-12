Vladimir Putin are joi întâlnirea anuală cu presa, în plină criză cu Occidentul

09:20

IANUARIE8 - Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleşcanu, l-a primit, la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), pe directorul de ţară al Băncii Mondiale România, Tatiana Proskuryakova.10 - Întrevedere cu grupul ambasadorilor statelor arabe acreditaţi la Bucureşti.11 - Vizita la Cernăuţi, în Ucraina; întrevedere cu omologul Pavlo Klimkin.15 - Participarea la conferinţa de presă comună pentru lansarea Preşedinţiei bulgare a Consiliului UE, la sediul Reprezentanţei Comisiei Europene în România. 17 - Consultări, la sediul MAE, cu ministrul italian al afacerilor externe şi cooperării internaţionale, Angelino Alfano; declaraţii comune de presă.19 - Întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Republicii San Marino, Nicola Renzi, la sediul MAE; declaraţii comune de presă.30 - Primirea ambasadorului agreat al Emiratelor Arabe Unite, E.S dr. Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, la sediul MAE.31 - Întrevedere cu ministrul apărării din Georgia, Levan Izoria, aflat în vizită oficială la Bucureşti. FEBRUARIE1 - Consultări cu ministrul afacerilor externe al Republicii Polone, Jacek Czaputowicz, la sediul MAE; conferinţă de presă comună.5 - Dejun de lucru cu ministrul afacerilor externe şi al comerţului exterior al Ungariei, Péter Szijjártó, privind securitatea regională şi relaţia celor două ţări.6 - Consultări cu ministrul afacerilor externe şi integrării europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, la sediul MAE; declaraţii comune de presă.15 - Întrevederea cu ministrul afacerilor externe din Libia, Mohamed Taher Siala.- Participarea la sesiunea plenară a Adunării Parlamentare a Mediteranei, de la Palatul Parlamentului.- Participare, la Sofia, în Bulgaria, la reuniunea informală (Gymnich) a miniştrilor afacerilor externe din statele membre ale Uniunii Europene, găzduită de preşedinţia bulgară a Consiliului UE. (15-16)19 - Participare la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditaţi la Bucureşti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria în România, în contextul exercitării Preşedinţiei bulgare a Consiliului UE.20 - Întrevedere cu viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană al Republicii Moldova, Iurie Leancă, aflat într-o vizită la Bucureşti.22 - Participare la ceremonia de semnare a Protocolului de colaborare dintre Ministerul Afacerilor Externe şi Consiliului Naţional al Rectorilor, reprezentat de preşedintele forului, Sorin Cîmpeanu.- Primire, la sediul MAE, a şefului Administraţiei Prezidenţiale de la Tbilisi, Giorgi Abashishvili, şi a consilierului prezidenţial de politică externă, Tengiz Pkhaladze, aflaţi în vizită în România.23 - Participarea la Conferinţa internaţională la nivel înalt pentru securitatea şi dezvoltarea regiunii Sahel, de la Bruxelles.26 - Participare la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, de la Bruxelles, unde a pledat în favoarea menţinerii atenţiei şi sprijinului Uniunii Europene pentru parcursul european al Republicii Moldova.28 - Participarea la cea de-a şasea reuniune a Consiliului Interministerial pentru Pregătirea şi Exercitarea Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, desfăşurată la Palatul Victoria. Foto: (c) MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTOMARTIE2 - Primirea ambasadorului Republicii Croaţia, Davor Vidis, printre temele abordate fiind securitatea din regiune şi "necesitatea" urmării căii europene.8 - Vizita oficială în Republica Croaţia. (8-9)12 - Participarea, alături de viceprim-ministrul şi ministrul afacerilor externe al Republicii Bulgaria, Ekaterina Zaharieva, şi de ministrul afacerilor externe al Republicii Elene, Nikos Kotzias, la reuniunea Trilateralei România-Bulgaria-Grecia, la nivelul miniştrilor afacerilor externe, la sediul MAE.14 - Vizita în Republica Federală Germania. A susţinut, alături de premierul landului Saxonia, Michael Kretschmer, discursul inaugural al ediţiei din acest an a Târgului de Carte de la Leipzig, la care România a avut statutul de ţară invitat de onoare. (14-15)21 - Participarea la Conferinţa "Modelul cultural francofon al României centenare", dedicată marcării a 25 de ani de francofonie instituţională în România, eveniment organizat la sediul MAE, în cooperare cu Biroul Regional pentru Europa Centrală şi Orientală (BRECO) şi cu Universitatea Bucureşti.22 - Participare la cea de-a şaptea ediţie a Conferinţei Lauder de diplomaţie şi afaceri internaţionale pentru învăţământul liceal - "2Day Ambassador", desfăşurată la Palatul Parlamentului.26 ­ Întrevedere cu omologul lituanian, Linas Linkevicius, aflat în vizită oficială în România.27 - Întrevedere cu preşedintele Parlamentului moldovean, Andrian Candu, şi cu viceprim-ministrul pentru integrare europeană, Iurie Leancă, în contextul participării celor doi oficiali la şedinţa solemnă a Parlamentului României dedicată împlinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România.- Semnarea Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Regionale al Republicii Ghana, în cadrul vizitei oficiale a ministrului Afacerilor Externe şi al Integrării Regionale a Republicii Ghana, Shirley Ayorkor Botchwey, în România.31 - Vizita oficială în Algeria. (31 mart.- 2 apr.)APRILIE6 - Participarea la Reuniunea Consiliului Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), de la Paris.10 - Întrevedere cu ministrul adjunct al afacerilor externe din Statul Israel, Tzipi Hotovely, aflat în vizită oficială în România.12 - Întrevederea cu ministrul francez al afacerilor externe, Jean-Yves Le Drian, aflat în vizită oficială în România (11-12); conferinţă de presă comună.16 - Participare la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, desfăşurată la Luxemburg, una dintre teme fiind situaţia din Siria.17 - Întrevedere cu ministrul de stat pentru afaceri externe al Emiratelor Arabe Unite, Sultan al Jaber, la Palatul Parlamentului, în marja primei sesiuni a comitetului mixt de cooperare dintre România şi Emiratele Arabe Unite.18 - Vizita oficială în Statul Libia; întrevedere, în format trilateral, cu Mohamed Taher Siala, ministrul afacerilor externe al Libiei, şi Ghassan Salame, reprezentant special al secretarului general al ONU pentru Libia şi şef al UNSMIL. Discuţiile s-au axat pe reuniunea ministerială a Comitetului la nivel înalt al Uniunii Africane pentru Libia, desfăşurată la 17 aprilie la Addis Abeba.19 - Vizita oficială în Republica Tunisiană. (19-20)25 - Participarea în delegaţia condusă de prim-ministrul Viorica Dăncilă, în vizită oficială în Statul Israel. (25-26)27 - Participare la reuniunea miniştrilor de externe NATO, desfăşurată la Bruxelles. Sesiunea a cuprins patru etape de lucru, în cadrul cărora au fost abordate relaţiile cu Rusia, situaţia din vecinătatea sudică a Alianţei şi Afganistan, precum şi politica "uşilor deschise". Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO MAI3 - Vizită oficială în Regatul Maroc. (3-4)8 - Participarea la Consiliul Interministerial pentru Pregătirea şi Exercitarea Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene şi la lansarea Campaniei Naţionale "Informare acasă! Siguranţă în lume!", desfăşurate la Palatul Victoria.9 - Întrevedere cu o delegaţie a World Jewish Restitution Organisation, condusă de ambasadorul Colette Avital. De asemenea, l-a primit pe ambasadorul Regatului Haşemit al Iordaniei, Saker Malkawi; l-a primit pe ambasadorul agreat al Republicii Indonezia la Bucureşti, Muhammad Amhar Azeth, cu ocazia prezentării copiilor scrisorilor de acreditare.11 - Întrevedere cu ministrul relaţiilor externe şi al cooperării internaţionale al Republicii Honduras, Maria Dolores Aguero Lara, aflată în turneu în Europa şi Africa. Cei doi demnitari au trecut în revistă atât stadiul şi perspectivele dialogului politic bilateral, cât şi posibilităţile de cooperare în domenii de interes comun, precum agricultura, energia, educaţia, schimbările climatice.21 - Primirea preşedintelui Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag-ul german, Gunther Krichbaum; primirea ambasadorului agreat al Republicii Slovace la Bucureşti, Karol Mistrik, cu ocazia prezentării copiilor scrisorilor de acreditare.22 - Participarea la deschiderea conferinţei "Challenges to EU's borders in the 21st Century", desfăşurată la sediul SNSPA.23 - Întrevedere cu ambasadorul Republicii Libaneze la Bucureşti, Rana Mokkadem - decanul Grupului diplomatic arab la Bucureşti, ambasadorul Republicii Turcia la Bucureşti, Osman Koray Ertaş, ambasadorul Statului Kuweit la Bucureşti, Talal Mansour Alhajeri, şi ambasadorul Regatului Arabiei Saudite la Bucureşti, Abdulaziz Mohammed Al-Aifan. Întrevederea a prilejuit un schimb de opinii asupra evoluţiilor din Orientul Mijlociu şi problematicii relocării Ambasadei României în Statul Israel, precum şi asupra perspectivelor relaţiilor bilaterale ale României cu Republica Libaneză, Republica Turcia, Statul Kuweit şi Regatul Arabiei Saudite.25 - Participare în cadrul delegaţiei conduse de prim-ministrul Viorica Dăncilă la consultările interguvernamentale România-Polonia desfăşurate la Varşovia.30 - Participarea la Reuniunea Ministerială a Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). (30 mai-1 iun.)IUNIE5 - Participare la Atlantic-Black Sea Security Forum - "Bracing for the Storm - Is United Western Action Possible?", organizat la Palatul Parlamentului. Ministrul Teodor Meleşcanu a declarat că regiunea Mării Negre este una foarte sensibilă, iar importanţa sa geostrategică a început să genereze o "povară în ceea ce priveşte găsirea unui echilibru al puterilor în această zonă".- Întrevedere cu ministrul afacerilor externe din Muntenegru, Srdan Darmanovic, aflat în vizită oficială în România.7 - Participare la simpozionul pe tema "Învăţământul superior într-o lume a provocărilor globale", eveniment organizat în marja celei de-a 38-a reuniuni a Consiliului Guvernatorilor ai Fundaţiei Asia Europa, găzduite de Ministerul Afacerilor Externe al României.8 - Participarea la Eurosfat 2018 - Dezbatere privind viitorul Europei, la Hotel JW Marriott.- Vizita oficială în Republica Croaţia.12 - Participarea la Festivitatea de premiere a celei de-a XVI-a ediţii a "Cupei MAE", la Clubul Diplomatic.13 - Consultări cu omologul finlandez, Timo Soini, aflat în vizită în România.14 - Participare la ceremonia de deschidere a Conferinţei ministeriale a Forumului Salzburg, la Palatul Parlamentului.16 - Participare la conferinţa "Black Sea and Balkans Security Forum 2018", organizată la Constanţa, în perioada 14-16 iunie 2018, de New Strategy Center.19 - Primirea omologului din Burkina Faso, Alpha Barry, cu care a semnat un memorandum de înţelegere, care vizează cooperarea dintre cele două ţări "în diverse domenii, de la dialogul politic la forme de conlucrare bilaterală în plan sectorial".- Întrevedere cu Wess Mitchell, asistentul pentru Afaceri Europene şi Eurasiatice al Secretarului de stat al SUA, Wess Mitchell, pe agenda discuţiilor aflându-se Parteneriatul Strategic dintre România şi Statele Unite şi provocările de securitate şi apărare.- Întrevederea cu Preşedintele Adunării Generale ONU, Miroslav Lajcak.22 - Primirea ambasadorului Emiratelor Arabe Unite, E.S. Dr. Ahmed Abdulla Saeed Bin Saeed - Almatrooshi.- Întrevederea cu Luis Filipe Tavares, ministrul afacerilor externe din Capul Verde.26 - Primirea ambasadorului Lamberto Zannier, Înaltul Comisar pentru Minorităţi Naţionale al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa. Foto: (c) SIMION MECHNO / AGERPRES FOTO IULIE2 - Vizită oficială în Turkmenistan, la invitaţia viceprim-ministrului şi ministru al afacerilor externe, Raşid Meredov. (2-4)5 - Întrevedere cu omologul leton, Edgars Rinkevics, aflat în vizită în ţara noastră. La finalul acesteia, oficialul român a declarat că România şi Letonia sunt state membre cu drepturi depline în cadrul UE şi NATO şi lucrează împreună pentru realizarea aceloraşi valori liberale fundamentale în cadrul celor două organisme.6 - Consultări cu viceprim-ministrul şi ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste Vietnam, Pham Binh Minh, la sediul MAE.7 - Participarea la cel de-al VII-lea Summit al formatului de cooperare China - Europa Centrală şi de Est ("16+1"), în cadrul delegaţiei conduse de prim-ministrul Viorica Dăncilă, la Sofia, în Bulgaria.9 - Participarea la conferinţa de presă comună pentru lansarea Preşedinţiei austriece a Consiliului UE, la sediul Reprezentanţei Comisiei Europene în România. 11 - Participarea la Summit-ul NATO de la Bruxelles, în cadrul delegaţiei României conduse de preşedintele Klaus Werner Iohannis. (11-12)13 - Primirea ambasadorului Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Paul Brummell, în vizită de rămas bun.- Primirea Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Asia Centrală, Peter Burian.16 - Participarea la reuniunea Consiliului Afaceri Externe şi la reuniunea ministerială UE - Comunitatea Statelor Latino-Americane şi Caraibiene (CELAC), la Bruxelles. (16-17)19 - Întrevedere cu directorul Departamentului pentru afaceri internaţionale al American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), Stephen J. Schneider, context în care a reiterat că ţara noastră este şi va rămâne un aliat al Statelor Unite ale Americii, un susţinător ferm al relaţiei transatlantice şi va sprijini, în mod activ, dialogul dintre SUA şi UE în toate temele de interes comun.24 - Întrevedere cu Midori Matsushima, membră a Camerei Reprezentanţilor din Dieta niponă şi a Ligii de Prietenie cu România din Dietă, la sediul MAE.25 - Participarea în delegaţia condusă de prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, în cadrul vizitelor oficiale în Muntenegru şi Republica Macedonia. (25-27)AUGUST6 - Primirea ministrului industriilor primare şi al bunăstării sociale din Republica Democratică Socialistă Sri Lanka, Daya Gamage, aflat în vizită de lucru în România.7 - Conferinţă de presă de prezentare a bilanţului primelor şase luni de mandat, prilej cu care a declarat că documentul care analizează posibilitatea şi oportunitatea mutării ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim este transmis secretarilor de stat pentru a fi semnat şi apoi va fi prezentat Preşedinţiei, şefilor Camerelor Parlamentului şi premierului.21 - Participare, în calitate de invitat de onoare, la deschiderea Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Slovace, de la Bratislava, în marja căreia a avut întâlniri cu premierul Peter Pellegrini şi cu omologul slovac, Miroslav Lajcak.23 - Primirea ambasadorului agreat al Regatului Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Andrew Noble, cu prilejul prezentării copiilor scrisorilor de acreditare.27 - Deschiderea oficială a ediţiei 2018 a Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române, cu tema "Diplomaţia - un pilon al României Centenare", la Hotel Radisson Blu (27-28); Conferinţă de presă comună cu ministrului federal al afacerilor externe al R.F. Germania, Heiko Maas.30 - Participare la reuniunea informală a miniştrilor de externe din statele membre ale UE (tip Gymnich), desfăşurată la Viena în perioada 30-31 august. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO SEPTEMBRIE4 - Primirea viceministrului afacerilor externe al Republicii Azerbaidjan, Khalaf Khalafov, aflat la Bucureşti pentru o rundă de consultări la invitaţia părţii române, în cadrul întrevederii fiind evidenţiată importanţa parteneriatului strategic bilateral.- Participare la reuniunea Consiliului Interministerial pentru pregătirea şi exercitarea Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, la Palatul Victoria.6 - Participare, în delegaţia condusă de prim-ministrul Viorica Dăncilă, în vizită oficială în Regatul Spaniei.10 - Participare la deschiderea cursului Foreign Diplo 2018, organizat la Bucureşti, de către Ministerul Afacerilor Externe prin Institutul Diplomatic Român (IDR) şi Agenţia României de cooperare internaţională pentru dezvoltare (RoAid).- Întrevedere cu şeful Departamentului Federal pentru Afaceri Externe al Confederaţiei Elveţiene, consilierul federal Ignazio Cassis. Discuţiile au vizat perspectivele relaţiilor bilaterale, agenda europeană, evoluţiile regionale şi internaţionale, situaţia de securitate, cooperarea pe plan multilateral, dar şi domeniul economic.11 - Participare la a V-a rundă de consultări trilaterale România - Polonia - Turcia la nivel de miniştri de externe, ce a avut loc la Clubul Diplomatic Român; conferinţă de presă comună cu omologul polonez, Jacek Czaputowicz, şi cu omologul turc, Mevlüt Cavutodlu.12 - Întrevedere cu ministrul marocan al afacerilor externe şi cooperării internaţionale, Nasser Bourita, la sediul MAE.17 - Întrevedere cu Sultan Ahmed Al Jaber, ministru de stat pentru afaceri economice şi comerciale al Emiratelor Arabe Unite. Discuţiile s-au concentrat pe evaluarea stadiului relaţiilor bilaterale şi a progreselor înregistrate pe linia consolidării cooperării economice şi sectoriale între România şi Emiratele Arabe Unite, ca urmare a desfăşurării, în perioada 16-17 aprilie 2018, a primei sesiuni a Comitetului mixt de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite.- Participare la deschiderea Forumului de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări, la sediul MAE. (17-18)19 - Primirea secretarului general al Fundaţiei "Alexander von Humboldt" în România, Enno Aufderheide, aflat la Bucureşti în contextul organizării de către Clubul "Humboldt" România a conferinţei cu tema "World War and Beyond: Human Tragedies, Social Challenges, Scientific and Cultural Responses", în perioada 17-19 septembrie.- Primirea, la sediul Institutului Diplomatic Român, a delegaţiei Consiliului de Afaceri Americano-Român (AMRO), aflată în ţara noastră în contextul celei de a şasea misiuni anuale de promovare economică.20 - Întrevedere cu vicepreşedintele Republicii India, Venkaiah M. Naidu, în cadrul unui dejun oficial, discuţiile vizând principalele aspecte de actualitate ale relaţiilor bilaterale.21 - Primirea ambasadorului Republicii Islamice Iran, Hamid Moayyer, în vizită de rămas bun.25 - Participare în delegaţia condusă de preşedintele României, la segmentul de nivel înalt al celei de-a 73-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, desfăşurată la New York, în perioada 25 septembrie - 1 octombrie.OCTOMBRIE2 - Întrevedere cu negociatorul-şef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, aflat în vizită oficială la Bucureşti.4 - Participarea la ceremonia de semnare a Procesului Verbal al celui de-al cincilea Comitet Mixt de Organizare a Sezonului România-Franţa, desfăşurată la Cercul Militar Naţional; declaraţii de presă susţinute alături de preşedintele Institutului Francez, Pierre Buhler.8 - Consultări, la sediul MAE, cu omologul olandez, Stef Blok.- Întrevedere, la sediul MAE, cu viceprim-ministrul pentru reintegrare al Republicii Moldova, Cristina Lesnic, aflată în vizită la Bucureşti.9 - Participarea la Conferinţa internaţională Security Challenges in the Balkans, desfăşurată la Timişoara.10 - Participare la cea de a VII-a ediţie a Aspen Bucharest Forum, desfăşurată la Palatul Cercului Militar.- Primirea, la sediul MAE, a Reprezentantului Special al Preşedintelui în exerciţiu al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, Franco Frattini.11 - Participarea la întrevederea prim-ministrului României, Viorica Dăncilă, cu secretarul general al Comisiei Europene, Martin Selmayr, şi cu o delegaţie de reprezentanţi oficiali ai Comisiei Europene, la Palatul Victoria.12 - Întrevedere, la sediul MAE, cu şefa Biroului Băncii Mondiale la Bucureşti, Tatiana Proskuryakova, în cadrul căreia a prezentat priorităţile viitoarei Preşedinţii române a Consiliului UE, din prima jumătate a anului 2019.16 - Participarea, în delegaţia condusă de prim-ministrul Viorica Dăncilă, în vizită de lucru în Emiratele Arabe Unite şi Kuweit. (16-21)23 - Primirea vicepremierului pentru Integrare Europeană al Republicii Moldova, Iurie Leancă, la sediul MAE.25 - Participarea la ceremonia de depunere de coroane de flori la Mormântul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol, cu ocazia Zilei Armatei Române.27 - Participarea la ceremoniile oficiale dedicate Centenarului Republicii Cehe, la Praga.29 - Participarea la conferinţa "Summit-ul UE - Lumea Arabă: Orizonturi Comune", desfăşurat la Atena, în Grecia. Foto: (c) ALEX TUDOR / AGERPRES FOTO NOIEMBRIE1 - Primirea secretarului permanent din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cipru, Minas Hadjimichael, în cadrul discuţiilor fiind reliefat nivelul foarte bun al relaţiei bilaterale şi agreată consolidarea acesteia.3 - Participarea, în delegaţia condusă de prim-ministrul Viorica Dăncilă, în vizită de lucru în Statul Qatar şi Sultanatul Oman. (3-8)9 - Întrevedere, la Bucureşti, cu ministrul Afacerilor Externe şi comerţului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto.12 - Primirea vizitei delegaţiei Comisiei pentru politică externă din Parlamentul Croaţiei, condusă de preşedintele acesteia, Miro Kovac.- Participarea la deschiderea celei de-a 12-a ediţii a Cursului de reconstrucţie post-conflict şi stabilizare, dedicate regiunii Sahel, desfăşurată la Phoenicia Grand Hotel.13 - Primirea directorului general pentru cooperare internaţională şi dezvoltare al Comisiei Europene, Stefano Manservisi, la sediul MAE.15 - Primirea Comisarului pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Dunja Mijatovic, la Bucureşti.19 - Participare la reuniunea Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles, unde a subliniat importanţa menţinerii angajamentului UE faţă de stabilitatea şi securitatea statelor din Asia Centrală, afirmând că, în contextul preluării mandatului Preşedinţiei Consiliului UE, România va continua să manifeste un interes special pentru regiune şi în favoarea dinamizării relaţiilor UE cu aceste state.21 - Turneu în Republica Coreea şi Republica India. (21-27)28 - Primirea, la sediul MAE, a membrilor delegaţiilor Comisiilor pentru politică externă din Senatul Republicii Polone şi Marii Adunări Naţionale ale Republicii Turcia; a ministrului adjunct al afacerilor externe al Turkmenistanului, Vepa Hadjiev.- Întrevedere cu ambasadorii statelor membre UE la Bucureşti, la Ambasada Republicii Austria în România.DECEMBRIE3 - Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleşcanu, s-a întâlnit cu ministrul adjunct de externe al Republicii Populare Chineze, Wang Chao, aflat în vizită la Bucureşti, cu care a discutat despre modalităţile prin care România poate contribui la avansarea Parteneriatului strategic cuprinzător UE-China, în contextul asumării Preşedinţiei Consiliului UE, în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019.4 - Participarea la reuniunea miniştrilor de externe din statele membre NATO, de la Bruxelles (4-5)11 - Întrevederi, la sediul MAE, cu adjunctul asistentului secretarului de stat al SUA pentru Europa Centrală, Matt Boyse; cu preşedintele Parlamentului din Muntenegru, Ivan Brajovic.12 - Întrevedere cu reprezentanţii comisiilor de politică externă din Adunarea Naţională a Republicii Bulgaria şi Adunarea Naţională a Republicii Serbia. AGERPRES/(Documentare - Cerasela Bădiţă, editor: Cristian Anghelache, editor online: Gabriela Badea)