Multe, dar scurte! România are 166 de kilometri de pârtii de schi. De Sărbători se deschide una dintre cele mai lungi, în inima Bucovinei

O singură pârtie de schi din România are o lungime de peste 4 kilometri. Este cea din Poiana Braşov, Drumul Roşu. Are 4,7 kilometri. În restul ţării, pârtii sunt multe, dar sunt scurte. Potenţialul României este irosit: avem zone frumoase, avem munţi mari, dar nu facem nimic cu ei. Turiştii străini sunt greu de convins […] Post-ul Multe, dar scurte! România are 166 de kilometri de pârtii de schi. De Sărbători se deschide una dintre cele mai lungi, în inima Bucovinei apare prima dată în Libertatea.ro.

