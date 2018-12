Preşedintele Iohannis îl primeşte vineri pe cancelarul austriac; vor fi discutate teme prioritare de pe agenda europeană

10:20

Preşedintele Federaţiei Române de Lupte (FRL), Răzvan Pîrcălabu, a declarat, pentru AGERPRES, că 2018 nu a fost un an chiar rău, dar îşi dorea mai mult, în special la Campionatele Mondiale din Ungaria, de unde sportivii săi s-au întors fără medalii."A fost un an bunicel, nu sunt mulţumit pe deplin, pentru că nu am reuşit să luăm medalie la Campionatele Mondiale de seniori. Am luat doar două locuri 5, dar trebuie să ţinem cont şi că cea mai bună sportivă a noastră, Alina Vuc, a fost accidentată şi nu a putut concura la parametrii maximi. Apoi, nu a fost an preolimpic, în care Campionatele Mondiale să reprezinte un criteriu de calificare la Tokyo, mai avem timp să corectăm unele lacune şi să fie aşa cum îmi doresc eu, adică să nu ne mai întoarcem de la nicio competiţie fără medalie. La Europene am avut rezultate bune, Mihuţ a adus primul aur României după 11 ani. Campionatele Mondiale U23 de la Bucureşti a reprezentat un record pentru noi la o asemenea competiţie, pentru că am obţinut 8 medalii. Deci nu a fost un an chiar rău, dar nici aşa cum îmi doresc eu", a spus preşedintele."Avem o generaţie foarte bună de copii, juniori şi cadeţi, dar ceva s-a întâmplat în pregătirea lor. Iar la Campionatele Europene şi Mondiale de cadeţi nu am reuşit să ne ridicăm la aşteptările noastre în primul rând. Dar am încredere în antrenorii de la loturile naţionale, am făcut multe analize şi sper că au înţeles unde au greşit şi anul viitor sportivii de la aceste categorii de vârstă vor arăta mult mai bine. În schimb am avut în premieră o sportivă calificată la Jocurile Olimpice pentru Tinere, care a ieşit locul 6 (Roxana Capezan). Se putea mult mai bine şi la ea, dar ţinând cont că e o sportivă crudă, nu are nici 17 ani împliniţi, sunt sigur că în următorii ani va arăta mult mai mult. Cu experienţa necesară va face o figură frumoasă în anii următori", a adăugat Pîrcălabu.Acesta a remarcat şi rezultatele sportivilor români la lupte pe plajă. "Din 2024 luptele pe plajă vor fi înscrise între disciplinele olimpice, iar noi nu am stat degeaba şi am anticipat aplecându-ne mai mult spre acest stil nou de luptă. Un stil foarte spectaculos care cu siguranţă va avea o ascensiune fulminantă în următorii ani. Este un sport exotic şi nu ar strica ca în 2024 să ne întoarcem acasă cu câteva medalii olimpice de la lupte pe plajă", a precizat el.Preşedintele FRL s-a arătat foarte mulţumit de organizarea la Bucureşti a Campionatelor Mondiale de seniori Under 23 unde România a cucerit 8 medalii (3 de argint şi 5 de bronz). "Am organizat o ediţie a Campionatelor Mondiale seniori U23 de excepţie la Bucureşti. Am avut ca invitaţi tot ce se putea la nivel de conducere a forului mondial şi european, alături de ministrul Tineretului şi Sportului şi preşedintele COSR. Încep lucrurile să intre într-o normalitate la nivel de conducere a sportului românesc o dată cu venirea domnului Mihai Covaliu ca preşedinte al COSR. Parcă este altceva. Noi ca organizare vom continua în primăvară cu Europenele de seniori, tot la Bucureşti. Sper ca şi atunci să ne ridicăm la aceleaşi aşteptări ca la Mondialele U23. Sper însă să ieşim mult mai bine din punct de vedere al rezultatelor pentru că intrăm în linie dreaptă apoi către Campionatele Mondiale din Kazahstan unde vor fi calificări pentru Jocurile Olimpice, va fi ora adevărului", a mai spus oficialul.În ceea ce priveşte obiectivul principal în 2019, Răzvan Pîrcălabu a precizat că acesta este calificarea a minumum opt sportivi la Jocurile Olimpice de la Tokyo. "Am avut comisia tehnică olimpică şi am analizat planurile de pregătire pe tot anul 2019. Antrenorii noştri de la loturi şi-au asumat 3-4 calificaţi la lupte feminin şi o medalie la Tokyo, 2-3 calificaţi şi o medalie la greco-romane şi 3 calificaţi şi o medalie la lupte libere. Ar fi perfect să ne întoarcem cu 3 medalii de la Tokyo. Având trei stiluri de luptă, asta e normalitatea, ca fiecare antrenor de lot să îşi facă datoria faţă de federaţie şi sportul românesc. La Europenele de la Bucureşti ne dorim să reedităm performanţele de la ediţia din Rusia de anul ăsta, mai bine zis ne dorim minimum 4 medalii. Aşteptăm surprize în continuare pentru că avem câţiva tineri care au avut evoluţii bune la CM U23 şi sper să rămână în aceeaşi linie frumoasă şi în 2019", a menţionat el.Alina Vuc şi Mihai Mihuţ au fost cei mai buni luptători ai anului 2018, a anunţat Pîrcălabu. "Luptătorul anului este Mihuţ, campion european la seniori anul acesta, iar la feminin este Alina Vuc. Mihuţ e dublu campion european, pentru că are aur şi la seniori şi la Under 23. Deci de departe el este sportivul nostru numărul 1. Însă mai sunt destui care vin imediat în urma lui", a explicat preşedintele.În ceea ce priveşte titlul de cel mai bun sportiv român al anului, şeful FRL susţine că acesta îi aparţine jucătoarei de tenis Simona Halep. "Eu aş face un clasament... dacă luăm popularitatea tenisului în lume şi industria din acest sport, locul 1 îi aparţine Simonei Halep. Dar locul 1 în clasamentul mondial, aşa cum e la tenis e şi la lupte. Şi noi o avem pe Alina Vuc, numărul 1 mondial la categoria ei. Avem trei sportive din România care sunt acum locul 1 mondial la disciplinele lor, Simona Halep, Alina Vuc şi Cristina Neagu. Dar eu aş vrea să păstrez proporţiile şi aş pune-o pe aceeaşi treaptă pe Simona Halep şi fetele de la canotaj campioane mondiale, urmate de Alina Vuc şi Cristina Neagu", a precizat Pîrcălabu.România a încheiat cu un bilanţ de cinci medalii Campionatele Europene de la Kaspiisk: greco romane - aur - Mihai Mihuţ, bronz - Alin Alexuc-Ciurariu; lupte libere - bronz - Ivan Guidea; lupte feminin - argint - Alina Vuc, bronz - Alexandra Nicoleta Anghel.La Campionatele Mondiale de la Budapesta, luptătorii români nu au cucerit nicio medalie, cele mai bune clasări fiind obţinute George Bucur (lupte libere) şi Katya Zhydachevska (lupte feminin), ambii pe locul 5 la categoriile lor.Campionatele Mondiale de seniori Under 23, care s-au desfăşurat în premieră la Bucureşti, au adus României un total de opt medalii, trei de argint şi cinci de bronz: greco-romane - Nicu Ojog - argint, Mihai Radu Mihuţ - bronz; lupte libere - Maxim Vasilioglo - argint, Omaraskhab Nazhmudinov - bronz, Nikolai Okhlopkov - bronz; lupte feminin - Alexandra Anghel - argint, Ştefania Priceputu - bronz şi Andreea Ana - bronz.La Campionatele Europene Under 23 de la Istanbul, România a obţinut cinci medalii: greco romane - aur prin Mihai Radu Mihuţ şi bronzul prin Florin Tiţa; lupte feminin - trei de bronz prin Kriszta Incze, Alexandra Anghel şi Cătălina Axente.Sportivii români au cucerit opt medalii, patru de aur, una de argint şi trei de bronz, la Campionatele Mondiale de lupte pe plajă desfăşurate la Sarigerme (Turcia): feminin - aur prin Ştefania Priceputu, Kristza Incze, Adina Popescu şi Cătălina Axente, bronz prin Maria Cioclea, Beatrice Dukov şi Diana Vlăsceanu; masculin - argint prin Rareş Chintoan.AGERPRES (autor: Marius Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Anda Badea)