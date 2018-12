Cu ce televiziune a semnat Brigitte Sfăt și în ce reality-show va apărea

23:30

Aflată într-un mall din Capitală, iubita lui Smiley, Gina Pistol, a cumpărat mai multe cărți, însă una a atras imediat atenția. Ginuța, vom avea un nepoțel?! Fostul "iepuraș" Playboy a optat pentru volumul "Tata și copilul", care, în mod normal, nu trebuie să lipsească din biblioteca niciunui părinte.