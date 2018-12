Proxeneți români, judecați în Franța. Motivul uimitor care ar putea duce la eliberarea lor

09:10

O singură pârtie de schi din România are o lungime de peste 4 kilometri. Este cea din Poiana Braşov, Drumul Roşu. Are 4,7 kilometri. În restul ţării, pârtii sunt multe, dar sunt scurte. Potenţialul României este irosit: avem zone frumoase, avem munţi mari, dar nu facem nimic cu ei. Turiştii străini sunt greu de convins […]